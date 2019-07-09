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暑期大優惠 傑克兄弟牛排直接升級

2019-07-09 01:04經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

暑假開跑，全台四家傑克兄弟牛排館特別推出「肉食一夏」套餐免費升級專案，自7月5日起至8月31日止，消費者只要點「小海陸磨菇鮮蝦菲力6盎司牛排」，美國冷藏菲力牛排直接免費升級為8盎司（原價1,190元，期間限定890元），十分划算。

傑克兄弟牛排館主要座落於台北、新竹、台中、高雄4個大城市，以美式家庭餐廳及親子友善餐廳特色而聞名，是台灣少數以合理價位並全面使用美國冷藏牛肉的牛排餐廳，打著「新鮮冷藏美國香甜穀飼牛肉絕非使用冷凍肉」的招牌，在台灣競爭激烈的牛排餐飲市場中闖出一片天。

為什麼傑克兄弟一直強調使用的是「冷藏牛肉」， 而不用冷凍牛肉？在美國生活多年的傑克兄弟牛排館負責人胡傳中Jack表示：「冷凍牛肉因為結冰而破壞了肉質纖維，影響口感。急凍時會流失水份，解凍之後再次流失血水，也帶走肉汁，造成牛肉無香甜味。冷凍牛肉烹調的牛排，切下去，血水易流出，也造成肉汁流失，肉質的彈性及食用口感均不如冷藏牛肉」。

胡傳中指出，傑克兄弟不使用冷凍後再解凍的肉品，而是全程以冷藏方式包裝、運送及保存，無冷凍時造成的纖維破壞，且保持肉類原有的水份和肉汁；通常高級的肉品會採用冷藏方式，口感多汁且軟嫩香甜富有風味，較易獲得真正美食家的肯定。

由於冷藏牛肉處理、運送、保存的成本高昂，加上冷藏牛肉供貨量較不穩定，而店家還有使用期限、販售期限的壓力，因此販售冷藏牛肉的牛排館的數量並不算多，而傑克兄弟牛排館所有牛排品項皆使用冷藏牛肉，為臺灣最大冷藏牛肉使用量的牛排館之一。

7月5日起隆重推出的「肉食一夏」優惠方案「小海陸磨菇鮮蝦菲力6盎司牛排，美國冷藏菲力牛排直接免費升級為8盎司」。套餐中使用的菲力是牛排品項中纖維最細、口感最為細緻軟嫩的高貴部位，而傑克兄弟更是使用「美國新鮮冷藏玉米飼育牛肉」，以高成本的冷藏方式處理及運送，把肉質及風味提升不只一個檔次，絕非冷凍肉可以比擬。

經過最佳天數的溼式熟成再以美國進口、要價30萬以上的Vulcan牌專業級煎台烹調，最後擺放上主廚現場調理的鮮蝦、淋上獨家風味蘑菇醬，混和著美國冷藏菲力牛排特有的肉香及鮮嫩口感，使成為一道足以讓人感動的經典海陸饗宴。

除了限定套餐，凡於傑克兄弟牛排館過生日的壽星點小海陸菲力牛排還加送龍蝦尾。

自7月5日起至8月31日止，消費者只要點「小海陸磨菇鮮蝦菲力6盎司牛排」。
自7月5日起至8月31日止，消費者只要點「小海陸磨菇鮮蝦菲力6盎司牛排」。
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