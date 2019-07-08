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貿易戰生產線大搬遷 經濟部主打新南向產業地圖

2019-07-08 20:58經濟日報 記者江睿智╱即時報導

美中貿易戰開打，製造業大搬移，新南向國家有望成為新生產基地。圖／中油提供
美中貿易戰開打，製造業大搬移，新南向國家有望成為新生產基地。圖／中油提供
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美中貿易戰開打，製造業大搬移，新南向國家有望成為新生產基地。在美中貿易戰下，經濟部推出「新南向產業地圖」，越南適合紡織、機械、鋼鐵；印度則適合製造業、綠能及電動車產業。

經濟部評估新南向產業地圖，係考量國家規模、產業環境、商機及產業成長潛力等因素，篩選適合我國前往發展之產業。尤其是，我國5加2優勢產業前往新南向發展，更列為優先。

進一步評估新南向國家，印度可說是蔡政策新南向之首，經濟部認為，印度市場規模龐大，具備充沛勞動力及技術人才，近年積極推動數位經濟、印度製造及綠色印度等政策，適合一般傳統製造業、綠能產業（如電動車）、智慧城市及物聯網（IoT）、新創產業等。

而印尼為東協人口第一大國，並擁有豐富天然資源，經濟部指出，印尼近年積極發展傳統製造業IoT、AI等產業，並擴大基礎建設，適合台灣食品飲料、紡織、造船、電信及高科技產業。

泰國位於東協中心位置，並擁有產業聚落及基礎建設，經濟部表示，泰國政府近年推動泰國4.0及數位經濟計畫，適合我國生物科技、物聯網及機械製造業發展。

與台灣有地緣關係並已更新雙邊投資保障協定的菲律賓，該政府推動12項產業發展，因此經濟部指出，適合我國造船、化學品、物流、汽車及電子等相關產業前往。

至於越南，經濟部認為，越南擁有充沛勞動力，並致力推動產業創新升級及基礎建設發展，適合台灣紡織、機械及鋼鐵等產業前往。

馬來西亞政局穩定，經濟部表示，大馬擁有完善基礎建設及蓬勃的清真文化、電商等產業，適合食品、電商相關、生物科技、智慧製造等產業發展。

經濟部指出，新加坡推動「智慧國」，運用資通訊科技，發展數位，提供智慧解決方案，適合生技醫療、新創及電子商務等產業前往。

經濟部新南向製造業
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