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訊連科技FaceMe AI臉部辨識引擎再創佳績

2019-07-08 17:38經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

訊連科技今天宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎於於實境照（WILD 1E-...
訊連科技今天宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎於於實境照（WILD 1E-4）測試項目中更上一層樓。 路透
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訊連科技今天宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎於最近一期公布的美國國家標準暨技術研究院（ NIST）臉部辨識技術基準測試（FRVT 1:1）中，於實境照（WILD 1E-4）測試項目中更上一層樓，以97.02%之準確度，名列全球第12名團隊，除了是台灣排名最佳之團隊外，與第一名團隊亦僅微小相差0.27%，名列全球頂尖開發團隊之林。

NIST實境照測試適用之應用領域很多，包含智慧零售、智慧監控及智慧城市等諸多場景都是適用範疇， FaceMe的高準確度也證明其在相關IoT/AIoT邊緣運算裝置應用上之可信度及可用度。

「臉部辨識技術基準測試」由美國國家標準暨技術研究院所設立，為全球最具權威的臉部辨識演算法評比。實境照測試項目（WILD 1E-4）主要透過擷取視訊中任意角度的人臉進行測試，與一般正對鏡頭之證件測試（VISA 1E-6）不同。

WILD測試之人臉為非正視鏡頭、多角度、受到局部遮蓋或光線不佳之臉部，主要應用於智慧城市、智慧監控、智慧零售等需要臉部辨識之實務需求，可於零售商店或展會活動中，透過迎賓系統或安控系統之鏡頭進行VIP或黑名單及可疑人物之辨識等應用。

訊連FaceMe AI臉部辨識引擎於2019年7月3日公布的最新NIST測試報告中，於WILD 1E-4測試項目以97.02%之準確度（FNMR/拒認率2.98%），於全球所有專注於臉部辨識研發的一流團隊中，名列全球第12名之開發團隊，與第一名廠商亦僅相差0.27%，顯見在實際應用中為世界頂尖水準。此外，訊連FaceMe也是台灣唯一入榜Top 20之團隊及演算法。

訊連執行長黃肇雄表示：「NIST WILD 1E-4測試項目主要針對實境中之臉部進行辨識，難度更高且更具商業化價值，可為智慧安控、智慧零售等開發商及系統整合商提供更準確、可靠的臉部辨識技術。」

臉部辨識訊連
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