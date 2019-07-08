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備轉、備用容量分不清楚？台電再嗆中市府「三大盲點」

2019-07-08 17:23經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
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針對台中市政府宣稱，台電新增250萬瓩機組，「備轉容量率」自今年起將達16%，台電今（8）日再度澄清，台電的目標其實是把「備用容量率」提高至15％，如果中市府將二者混淆，並且據此作為減煤的決定依據，勢將危及全國人民的穩定供電

台電說明，備用是指機組正常發電下可提供最大發電容量，扣除全年度最高用電量後的差額；備轉則為每日實際可調度發電容量扣掉瞬時最高用電量後的餘裕，亦即需扣除因歲檢修、故障、環保限制等因素而無法發電的機組。

也就是說，備用高代表全年供需充足，但不代表單日備轉有餘，如同一個人長時間體能足以應付繁重工作，卻不代表每日體力都游刃有餘，如果以此為由苛扣糧食補給，必將影響某幾日工作量較大或體力較弱時的工作表現。

針對中市府因近二年全國增加六部大型機組，逕自規畫中火空污季用煤量上限，且要求只能使用五部機組，台電也直言，中市府此舉至少有三大盲點，衝擊供電穩定。

》盲點一：不能只算加帳沒算減帳，未考量去年台中及興達減煤少發59億度電

台電表示，近年雖然新增機組，增加供電能力，但因地方政府生煤減量與配合空污降載，台中電廠發電量由2017年420億度，減到去年372億度，少了48億度。興達燃煤則由2017年149億度，減到去年138億度，又少了11億度，合計減發59億度。

》盲點二：未考慮經濟成長帶動的用電成長，抵銷新增機組發電量

根據近五年統計，全國用電2014年為2,060億度，去年則達2,191億度，大幅增加131億度，其中台中市增加51.4億度，占全國用電成長量近四成。

台電指出，未來台商回流、各地拚經濟及電動車增加趨勢，台灣用電量年均成長率將達1.3%至1.8%，這些用電成長量，中市府有沒有考量？

》盲點三：新增上線250萬瓩機組，已計入目前備轉容量率10%

台電說明，新增機組是取代之前除役機組與因應未來電力成長，上線後，台電系統備轉容量率，由2017年最低的1.7%，回升至今年的10%目標，維持穩定供電的綠燈。中市府貿然要求中火秋冬季節停用五部機組不能發電，備轉容量率恐降至4%低點，衝擊穩定供電。

台電供電
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