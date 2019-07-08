台塑德州廠遭認定排放污染？台塑：尚由法院審理中

2019-07-08 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



台塑集團美國德州三期廠，本季陸續完工投產。圖為台塑德州廠乙烷裂解廠。 圖／台塑提供 分享 facebook 針對「台塑德州廠遭認定排放污染」，內容提及台塑美國公司德州廠遭環保人員指控排放塑膠粒，聯邦法院認定違反聯邦《淨水法》， 台塑謹澄清說明如下。

目前市場傳聞僅是審理法官之意見書，並非最終判決，由於本案目前尚由法院審理中，台塑不便發表評論。