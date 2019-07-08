台灣難脫低利環境 國人愈來愈不愛定存了

2019-07-08 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣人熱愛儲蓄，根據交通部統計，今年5月底郵政儲金結存金額6兆2,518億元，較去年同月底增加2.1％。其中，受制於台灣低利環境，國人愈來愈不愛定存，轉而提高活存金額以供資金彈性運用，近年活期儲金平均每戶結存金額穩定增加。

郵政儲金可分為定期儲金與活期儲金，根據主計總處國情統計通報，今年5月底定期儲金3兆8,186億元（占61.1％），微幅增加0.3％；活期儲金2兆4,332億元（占38.9％），則增5.0％。

觀察近年平均每戶結存金額，定期儲金自2015年底的61.7萬元逐年遞減，去年底已經落至61.1萬元，今年5月底續降至60.8萬元，較去年同月底減少0.2％。

至於活期儲金平均每戶結存金額，近年則有穩定增加趨勢，今年5月底達8.1萬元，較去年同月底增加4.3％，顯示近年低利環境已經驅使國人減少定存配置，提高活存金額以供資金彈性運用。