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世大運／唐嘉鴻單槓摘金 體操隊共收2金1銀1銅

資本額3000萬以下中小企業 經部提供最高600萬保證融資

2019-07-08 06:02聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部為協助中小企業取得營運所需資金，經濟部中小企業處指出，實收資本額3000萬元以下的中小企業，將提供保證融資額度最高600萬元、最低8成保證成數；融資額度50萬元以下，保證成數一律為9.5成，保證手續費以0.375％計算。

中企處指出，對於員工人數10人以下、且設立5年內之新創事業，則可運用「企業小頭家貸款」，保證成數一律9成，貸款利率最高以2年期定期儲金機動利率加2%計收，目前約為3.095%。

為因應全球貿易環境快速變遷，產業應加速朝創新化、智慧化及高值化發展，經濟部也推動「中小企業加速投資行動方案」，符合條件的中小企業，經濟部將提供興（擴）建廠房、營運場所及購置機器設備等的專案貸款，貸款利率最高以2年期定期儲金機動利率加0.5%計收，目前約為1.595%，並額外增加每家中小企業信用保證額度1億元，保證成數最高為9.5成、保證手續費最高0.3%，以減輕中小企業融資成本負擔及提高銀行承貸意願。

此外，中企處也說，中小企業如需取得外銷所需資金，可運用「外銷貸款優惠信用保證方案」，信保基金對於出口至新南向國家的中小企業所需週轉性支出，額外提供信用保證額度1億元，保證成數最高9成，授信期間1年內的保證手續費由政府補助，免向中小企業計收。

為加強協助中小企業赴新南向投資的力道，經濟部也推出「新南向政策信用保證方案」，針對赴新南向國家投資業者所需資本性支出，額外提供單一企業保證融資額度1億元，保證成數最高9成，保證手續費率0.1%。

中小企業由於本身資本額較小，可用資金較少，其因缺乏擔保品，經濟部透過中小企業信用保證基金保證機制，補強擔保品不足的缺口，近來每年協助10萬家企業，取得約1.3兆元融資，穩定約135萬個就業機會。

經濟部新南向政策
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