龍團隊添一人 林陵三接掌中華顧問工程司董事長

2019-07-07 16:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部長林佳龍的「龍團隊」再添一人，台中市前副市長林陵三確定接掌交通部所屬的財團法人中華顧問工程司董事長，人事令已獲行政院核定，中華顧問工程司本周將召開董事會，通過這項人事案後就正式走馬上任，而現任董事長吳盟分則會辦理退休。林陵三為首位擔任中華顧問工程司的卸任交通部長。

據指出，今年1月11日交通部長林佳龍接掌交通部長後，便傳出他將延攬前台中市府團隊成員到交通部，襄助他推動各項交通政務，其中，曾任交通部長、台中市前副市長林陵三，在今年春節假期華航機師罷工時，一度傳出他會接任華航董事長，雖然林佳龍極力向行政院推薦，但因層峰有不同考量，林陵三與華航董座一職擦身而過。

後來傳出因為林陵三的專長在工程方面，所以沒有機會到華航後，林佳龍在安排他擔任中華顧問工程司董事長，人事令送交行政院後獲行政院長蘇貞昌同意，今（7）日交通部證實確有此事，待董事會通過後，林陵三便可履新。

而在林陵三在加入交通部的「龍團隊」前，台中市建設局前局長黃玉霖已接任交通部政務次長，台中市前勞工局局長黃荷婷調任交通部參事，台中市前水利局局長周廷彰、台中市政府前交通局副局長馮昇輝，則分別接任交通部觀光局副局長和台鐵局副局長，加上台中市前新聞局長卓冠廷於去年九合一大選失利在家沉潛數月後，也於5月擔任交通部部長辦公室主任一職，整個龍團隊的陣仗相當龐大。