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勞動部長親主持第3次長榮協商 罷工可望落幕

攬才見效？在台白領外勞十幾年不動 這五年增加5千人

2019-07-06 14:03經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

歷經多年人才外流慘況，攬才終於小見成效。來台工作的白領外勞近十餘年都在2.6萬、2.7萬人徘徊，近幾年終於明顯增加，2015年首次突破3萬人，今年截至5月總數更達3.3萬人，數年間增加近5千餘人，是十餘年來最明顯增幅；其中新南向國家如印度、馬來西亞、越南等國人數增最多，應與政府擴大新南向政策相關。

此外，政府去年攬才專法通過後，已有330名在科技、經濟及金融、藝術等相關領域外籍專業人才來台工作。

我國白領外籍專業人士原本由各目的事業主管機關負責，直到2004年1月15日起，才由勞動部（當時為勞委會）全面負責，採取單一窗口機制。不過自此白領外勞人數一直只有2.5萬人，其後略有增減，但始終徘徊2.6萬人、2.7萬人。

諷刺的是，藍領外籍勞工每年卻快速成長，近十年甚至以每2~3年就增加10萬人速度飆升，但外籍專業人士(白領外勞）卻隨著產業外移，經濟走弱而呈現停滯不前，更因不少國人選擇遠赴海外工作，形成人才只出不進的逆成長現象，各界近年疾呼政府應大力留才、攬才。

馬政府時代末期意識人才只出不進問題嚴重，蔡政府上台提出新南向政策，大力鼓吹國人前往東南亞國家設廠，加速經貿往來，大專院校也向東南亞國家招生。

數據顯示，原本靜止不動的白領外勞人數出現變化，自2014年至今，逐年往上攀升，2015年率先突破3萬人，隔年挺進3.1萬人，到去年已3.2萬人，今年至今更突破3.3萬人，較2014年增加近5千人以上。

由於外籍教師從去年2月起回歸教育部統計，勞動部統計資料顯示，今年5月不含大專院校外籍學校教師，白領外勞最新統計人數為3萬671人，若將去年1月外籍學校教師人員2394人納入，白領外勞總數為3萬3062人。

以白領外勞國籍觀察，人數增加最顯著者都是新南向國家，例如四年來增加最多的是馬來西亞，去年在台白白領外勞有3627人，較四年前增加1782人；其次是印度籍增加631人，香港地區也增加614人。其他如越南籍增加496人、印尼籍401人、菲律賓籍312人等，都是白領外勞近年人數出現明顯變化的原因。

白領新南向政策
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