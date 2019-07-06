不是藍領外勞 外籍人士這種工作人數最多

2019-07-06 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



美語補習班盛況不再？台灣外籍專業白領人數近年增幅明顯，但是不同類別外籍白領卻出現明顯消長，屬於高薪類別的專門性及技術類人員增加最多，補習班語文外籍教師人數則是逐年減少，一般認為應與少子化，以及線上學習風潮盛行有關。

我國外籍專業白領分為「專門性或技術性工作」、「宗教、藝術及演藝工作」、「補習班語文教師工作」、「華僑或外國人投資或設立事業之主管工作」、「運動教練及運動員工作」，還有「履約」及「學校教師」。

2018年1月起，學校外籍教師進用及統計，全部回歸教育部，不再列入勞動部外籍專業人員統計資料。

歷經人才嚴重外流境況，外籍專業白領來台看到曙光，來台工作人數明顯攀升，其中又以至於來台工作的白領外勞從事工作則以「專門性技術性人員」最多，去年有19,476人，較四年前增加快2,500人，其次是「華僑或外國人投資或設立事業之主管人員」，去年也增加到2,951人，四年間增加6、700人，增幅都較往年多出好幾倍。

目前勞動部對外籍專業白領來台工作，設有薪資門檻47,971元者只有專門性及技術性工作，這幾年來台外籍白領增加人數最明顯者亦是這類專業人才，足見維持一定薪資門檻不一定會形成攬才障礙。

至於多年來人數都是僅次於專門技術人員的補習班語文教師，反而出現遞減現象。從2011年5,715人的高峰，逐年遞減到今年5月只剩4,440人，減少1,275人，減幅驚人。

勞動部分析，隨著少子化，以往到處可見的美語補習班，市場似有萎縮趨勢，加上網路學習成為顯學，到補習班學語文的需求熱度大減，都是外籍教師人數遞減主因。