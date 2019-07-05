馬哈迪之子會見黃志芳 爭取台灣高附價值廠商投資

2019-07-05 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



外貿協會董事長黃志芳(右)會晤馬來西亞吉打州州務大臣慕克里•馬哈迪(Mukhriz_bin_Mahathir)。（圖／外貿協會提供） 分享 facebook 外貿協會董事長黃志芳於今（5）日會晤馬來西亞吉打州州務大臣慕克里．馬哈迪(Mukhriz bin Mahathir)，慕克里會中表示，希望台灣高附加價值產業與企業進駐吉打州。

慕克里為馬國總理馬哈迪之子，慕克里藉著馬來西亞台灣形象展在檳城舉行之際，與黃志芳會面。

慕克里在會中表示，吉打州擁有優越的地理位置，為東南亞物流中心，吉打州棕櫚、橡膠及電子產業發達，具原物料及產業供應鏈整合能力等優勢。吉打州也是農業大州，生產超過馬來西亞3成的稻米；慕克里說，台灣是農產科技大國，盼與台灣農業產業深化交流，並引進台灣先進農業科技技術。

慕克里表示，馬國政府積極在吉打州打造多個工業園及科技園區，例如，居林科技園區(Kulim Hi-Tech Park，簡稱KHTP)。該工業園區提供優渥的優惠措施，位在馬來西亞北邊，靠近泰國邊境，可引進泰國勞工至該園區工作，以解決該州所面臨的工資高漲及勞工短缺問題。

慕克里強調，盼加強與台灣交流互動，提高兩國及該州的商業及投資機會將是他任內積極推動之首要任務。

慕克里會中也表示，為迎接創新數位科技時代來臨，如何讓馬國新世代年輕人積極參與並結合新科技潮流，也是未來幾年政府推動重點。

黃志芳表示，今年是貿協第三次來馬來西亞辦理台灣形象展，選擇檳城主要是因爲想擴大觸角至馬國其他城市，提高展覽平台效益，增加馬國人民對台灣的認識。

黃志芳表示，台灣向來以領先高科技技術著名，培植新科技人才，台灣亦有相關業者已有成功模式，可提供吉打州發展之參考。貿協可擔任平台重要角色，扮演促成雙邊企業合作的有效橋樑。