地面型太陽光電進度落後 能源局：將調整目標比例

2019-07-05 20:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



政府規劃太陽光電在2025年時，裝置容量達20GW，其中3GW為屋頂型，17GW為地面型。不過，目前地面型的進度落後，截至4月只有0.4GW，對此，經濟部能源局長游振偉今（5）日表示，將會調整比例，但總量不變。

地面型進度較為落後，游振偉說，主要原因是涉及複合使用，權利關係人太多，需要花時間溝通，例如魚電共生，漁民擔心架了太陽光板之後，會遮蔽魚塭、影響水質等，能源局年底前，將在嘉南、高雄等地做示範案，讓漁民安心，加速推動。

不過，屋頂型太陽光電卻相當推動順利，截至4月底設置量已達2.8GW，最快今年底、明年初就會達到2025年設定的目標值；另外，經濟部預估，太陽光電今年全年將增加1.5GW，太陽能總量將達4.3GW，並在2020年達到總量6.5GW中期目標、2025年仍為20GW。

游振偉並表示，「太陽光電二年推動計畫」的調整細節尚未出爐，但可以確定的是，比例上，屋頂型會增加、地面型會減少。不過，還是要看地面型推行時，權利關係人的協調進度，能源局再做滾動式檢討。

媒體追問太陽光電比例，推估屋頂型光電2025年設置容量可能達5GW至6GW，官員則回應「差不多」。

政府看好漁電共生光，不過，經濟部次長曾文生強調二大原則，首先，養殖所有權、使用權、開發權，三者要綁在一起，不能斷開，另外，開發過程中，光電產品建設和維運，其對養殖影響要明確化，例如，限制只能用清水輕洗，避免影響魚塭。