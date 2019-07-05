工研院46週年院慶 強調跨領域創新能量發威

2019-07-05 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



工研院5日舉行46週年院慶，強調跨領域創新能量發威，協助台商回流做強力後盾，並展出多項成果。經濟部部長沈榮津指出，工研院技術接地氣，以解決產業問題為切點，透過技術提升產業競爭力及附加價值。

因應近年台商返台投資潮，沈榮津期許，工研院以技術協助台商，創造高附加價值產業回流。

沈榮津參觀工研院「突破競爭，邁向新藍海」院慶特展，對「5+2產業創新」技術及新南向合作的關鍵成果表示嘉許。他對染料敏化電池印象深刻，現場展示染敏電池即使在室內照度約為三根蠟燭光度的弱光環境，依舊能產生電力，驅動電動窗簾升降。

工研院展出外轉子永磁無刷馬達，與吊扇業者合作，電流穩定安靜無聲，能有效降低噪音，沈榮津肯定此技術「便宜又大碗，還高檔」，期許能帶領台灣重返吊扇王國的地位。

沈榮津說，從工研院的諸多研發成果，可以感受到院長劉文雄帶領團隊的用心，研發議題都是以產業需求為依歸，帶領產業轉型升級，受到產業界的肯定。

並且強調，台商要回流最重要的，要高附加價值流回台灣才有意義，勞力密集傳統產業移回有困難，這些會協助移到新南向國家，高附加價值高階部份協助台灣回來，工研院的科專研發成果，可以讓國內產業界掌握有哪些技術可以協助產業升級轉型，做技術擴散的成果。

劉文雄表示，鼓勵同仁朝三個方向來努力，包括以市場為導向，工研院要做產業界、學術界與國際間有效的橋樑，更要支持產業轉型升級。很高興看到同仁的認同與轉變，在設定研發方向時會想到市場的需求，不僅有技術的創新，還有價值的創新。