親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「柯劉會」直播像偷拍？ 原來國台辦沒同意

工研院46週年院慶 強調跨領域創新能量發威

2019-07-05 18:57經濟日報 記者張義宮╱即時報導

工研院5日舉行46週年院慶，強調跨領域創新能量發威，協助台商回流做強力後盾，並展出多項成果。經濟部部長沈榮津指出，工研院技術接地氣，以解決產業問題為切點，透過技術提升產業競爭力及附加價值。

因應近年台商返台投資潮，沈榮津期許，工研院以技術協助台商，創造高附加價值產業回流。

沈榮津參觀工研院「突破競爭，邁向新藍海」院慶特展，對「5+2產業創新」技術及新南向合作的關鍵成果表示嘉許。他對染料敏化電池印象深刻，現場展示染敏電池即使在室內照度約為三根蠟燭光度的弱光環境，依舊能產生電力，驅動電動窗簾升降。

工研院展出外轉子永磁無刷馬達，與吊扇業者合作，電流穩定安靜無聲，能有效降低噪音，沈榮津肯定此技術「便宜又大碗，還高檔」，期許能帶領台灣重返吊扇王國的地位。

沈榮津說，從工研院的諸多研發成果，可以感受到院長劉文雄帶領團隊的用心，研發議題都是以產業需求為依歸，帶領產業轉型升級，受到產業界的肯定。

並且強調，台商要回流最重要的，要高附加價值流回台灣才有意義，勞力密集傳統產業移回有困難，這些會協助移到新南向國家，高附加價值高階部份協助台灣回來，工研院的科專研發成果，可以讓國內產業界掌握有哪些技術可以協助產業升級轉型，做技術擴散的成果。

劉文雄表示，鼓勵同仁朝三個方向來努力，包括以市場為導向，工研院要做產業界、學術界與國際間有效的橋樑，更要支持產業轉型升級。很高興看到同仁的認同與轉變，在設定研發方向時會想到市場的需求，不僅有技術的創新，還有價值的創新。

劉文雄表示說：「工研院研發的無甲醛黏著劑，以市場需求為出發點，已經得到台灣、日本與美國專利，並與國際知名傢俱業者合作。在國際橋樑方面，工研院近期與NVIDIA合作自駕車，以及引進德國大藥廠MERCK在精準醫療的設備與人才培訓課程，都是積極與國外接軌的成功案例。」

工研院今日舉辦46週年院慶，各界肯定工研院在台灣產業扮演重要角色。經濟部部長沈榮...
工研院今日舉辦46週年院慶，各界肯定工研院在台灣產業扮演重要角色。經濟部部長沈榮津（左4）、工研院院長劉文雄（右4）等共同合影。(圖：工研院提供 )
分享

工研院沈榮津台商
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

因應貿易戰遷廠怎麼做？三階段10點要注意

2019-07-05 10:48

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:48

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-05 08:44

名家觀點／啟動境外金融沙盒 招手國際資金

2019-07-05 00:23

藍選將倡重啟核四 經長：核能僅占供電9.9％

2019-07-04 23:49

打假陸資 裁罰提高到2,500萬

2019-07-04 23:43

三台商回流 投資逾228億

2019-07-04 23:40

貿協董座黃志芳：東南亞轉單效應顯現

2019-07-04 18:41

加密資產投資App與交易所合作 打造安全穩定的投資環境

2019-07-04 18:07

CRS、海外資金匯回專法即將上路 台商如何因應？

2019-07-04 15:16

過去罰太輕！沈榮津：中資違法來台投資 最高罰2,500萬

2019-07-04 14:33

台韓鋼鐵越南加工避稅 沈榮津：產品、銷售地無法得知

2019-07-04 14:11

美將課高關稅 經部：非台灣鋼鐵商品洗產地

2019-07-04 14:03

沈榮津昨見美商會：重啟核四不確定因素太高

2019-07-04 13:31

直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

2019-07-02 11:07

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:51

陸資投資不利國安 加重2到3倍處罰

2019-07-05 01:02
看更多

熱門文章

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 10:17

工會指風大吹掀帳篷取消領三寶 空姐無言：這是哪招

2019-07-05 13:18

「看不到曙光」 罷工空姐：拿回三寶仍有話想對公司說

2019-07-04 21:13

花甲阿嬤誆走80億元 騙倒一籮筐銀行碩博士

2019-07-05 11:35

空服員苦行凌晨啟程！前往總統府爭尊嚴 「大螃蟹」全程隨行

2019-07-05 06:35

真的是公主？經期大亂、病痛不斷 前長榮空姐曝離職辛酸

2019-07-04 21:20

「想回家」復飛空服員有解 長榮：「想回家中心」上路

2019-07-04 23:53

林佳龍呼籲長榮罷工盡快落幕 否則將影響航權

2019-07-05 11:32

日韓貿易戰開打 衝擊iPhone鏈

2019-07-05 01:15

交通部若對長榮開鍘 可用這2個法規

2019-07-05 14:07

長榮空服苦行27公里 「切西瓜」偏離路線遭警舉牌

2019-07-05 17:08

放空長榮航？長榮發4點聲明駁斥 不排除提告名嘴

2019-07-04 22:08

長榮招募工會籲會員勿聯想恐慌 三寶存放保證安全

2019-07-04 19:13

林佳龍撂狠話見效 長榮勞資今晚6：30見面

2019-07-05 17:51

長榮空服罷工第15天 學者：民眾更應關心對運安潛在影響

2019-07-04 19:23

長榮批工會推託抹黑 「有共識再協商」

2019-07-04 23:48

長榮罷工心理戰！資方廣播喊話 民眾粉紅氣球挺工會

2019-07-04 21:59

罷工處置不妥當交部將檢討航權 長榮：不排除今天協商

2019-07-05 12:35

11小時走到西門 60空服員籲長榮快協商

2019-07-05 17:06

駁帳篷被吹掀不給領三寶 工會：已有登記手機等通知

2019-07-05 15:06

長榮「回家吧」氣球消氣降落 罷工空服員見狀超嗨

2019-07-05 11:20

長榮罷工空服員今苦行27公里 赴總統府陳情

2019-07-05 00:19

為何矽谷專出獨角獸，德國卻多產隱形冠軍？1個關鍵差異，給台灣企業的借鏡

2019-07-05 10:16

長榮空服罷工持續 學者盧衍良質疑新訴求合法性

2019-07-04 19:50

罷工空姐苦行吹冷氣被罵翻 醫：長途步行中途降溫正確

2019-07-05 17:15

罕見！央行坦言阻升 6月外匯存底4,669.69億美元創新高

2019-07-05 16:27

金管會終於講清楚法規！黃國昌：究辦陽信案，別再護航

2019-07-05 15:55

潤寅案 逾半債權收不回

2019-07-05 02:11

長榮罷工全國旅行業不再沉默 聲明提出三大訴求

2019-07-05 17:06

虧大了！潤寅案13家債權銀行估有一半的錢收不回來

2019-07-04 19:27

長榮：空服工會拖延還三寶 盼司法單位了解

2019-07-04 22:32

長榮：桃空職工一再抹黑 雙方沒共識就不協商

2019-07-04 20:27

假投保、真理財案件 接連被抓包

2019-07-04 20:43

搶回流資金大餅 券商爭取經營私募基金

2019-07-04 23:36

資策會：保險數位轉型 挑戰大

2019-07-05 02:11

經濟解析／勞工罷工不結束 交長竟要懲處長榮航？

2019-07-05 17:31

長榮罷工恐影響航權 民航局：對消費者與社會大眾都不利

2019-07-05 16:57

公債次級市場 爆另類罷工

2019-07-05 02:11

東南亞台商 笑納大陸轉單

2019-07-04 23:24

刷卡賺回饋 專家建議辦卡前思考3面向

2019-07-05 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top