上緯釋股案 能源局：發起人不變就可以

2019-07-05 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



上緯投控擬賣光旗下上緯新能源公司股權，其中包括對海能風力發電的25%持股。對此，經濟部能源局長游振偉今（5）日表示，發起人在風場完工且拿到電業執照前，不得變動，否則將失去資格，日前已行文業者，上緯須在下周10日回覆。

上緯投控6月21日發布重訊，將出售上緯新能源公司，其中包含海能風電的25％股權，也就是上緯一併把間接對海能的所有股權出清，預計賣給歐美能源公司。當時預告6月底將完成簽約，不過趕在最後一天，上緯不但未公布交易結果，反而決議延長股權處分期限，儘管上緯表示看好離岸風電，但仍引發市場對離岸風電發展疑慮。

游振偉說，目前經濟部能源局僅從外部公開資訊理解此案，上緯尚無提供任何資訊給經濟部，因此，無從確定上緯釋股行為，是否為純粹的財務性投資，不過，考量外界疑慮，日前已經行文業者，要求上緯在七日內說明，發起人是否有更換，以及公司經營權的變化。

經濟部次長曾文生強調，依能源局與上緯所簽之契約，風場發起人不能變更，尤其得關注上緯經營權的變化，因為這個的經營團隊是經過遴選程序篩選出來的。

不過，曾文生表示，如果上緯只是純粹的財務性釋股，等於是募集資金的方式，可以貸款、融資，當然也可以用這種方法找人來直接投資，只要不影響經營權，且沒有違反相關法規，都是在可允許的範圍。

值得注意的是，雖然發起人不得變更，但卻可以新增發起人，是否可能出現空有「掛名」的情況，能源局官員則回應，即使出現交接移轉，他們都會理解案子內的權利義務關係，沒有外界想的那麼輕鬆。

上緯創國內首例，在遴選風場完工前宣布拋售股權，後續可能會有類似情況，游振偉表示，能源局會根據此案檢討，研擬相關做法形成一套機制，確保離岸風場能夠如期興建運轉。

上緯投控近年積極開發離岸風場，旗下風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，位於苗栗竹南、彰化外海。其中，海洋為政府示範風場，海能是第二階段遴選的獲選風場，海鼎則未獲遴選。