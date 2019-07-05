台馬交流 貿協董事長黃志芳晤馬來西亞吉打州州務大臣

2019-07-05 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



外貿協會董事長黃志芳今天會晤馬來西亞吉打州州務大臣慕克里•馬哈迪(Mukhriz bin Mahathir)，雙方就未來台馬雙邊及該州可合作項目進一步討論。

慕克里表示，吉打州擁有優越的地理位置，係東南亞物流中心，加上該州棕櫚、橡膠及電子產業發達，具原物料及產業供應鏈整合能力等優勢。該州也是農業大州，生產超過馬來西亞3成的稻米，台灣是農產科技大國，盼能藉此次機會與台灣農業產業深化交流，並引進台灣先進農業科技技術。

馬來西亞中央政府積極在該州打造多個工業園及科技園區，例如居林科技園區(Kulim Hi-Tech Park，簡稱KHTP)。居林高科技工業園區提供優渥的優惠措施，位在馬來西亞北邊，靠近泰國邊境，可引進泰國勞工至該園區工作，以解決該州所面臨的工資高漲及勞工短缺問題。慕克里表示，加強與我方交流互動，提高兩國及該州的商業及投資機會，將是他任內積極推動的首要任務。

黃志芳表示，今年是貿協第三次來馬來西亞辦理台灣形象展，選擇檳城主要是因爲想擴大觸角至馬國其他城市，提高展覽平台效益，增加馬國人民對台灣的認識。本次展覽著重於智慧製造、工業4.0、綠能及醫療科技等。

慕克里在會中也表示，為迎接創新數位科技時代來臨，如何讓馬國新世代年輕人積極參與並結合新科技潮流，也是未來幾年該政府推動重點。黃志芳表示，台灣向來以領先高科技技術著名，培植新科技人才，台灣亦有相關業者已有成功模式，可提供該州參考。貿協可擔任平台重要角色，扮演促成雙邊企業合作的有效橋樑。

慕克里會中亦表示，未來希望能吸引高附加價值的台灣企業產業鍊等進駐的意願。