台灣形象展前進大馬檳城 智慧機械展現軟實力

2019-07-05 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



由經濟部國際貿易局、外貿協會主辦「2019年馬來西亞台灣形象展」5日於檳城登場，看好檳城高度的城市化與工業化之市場特性，主推台灣智慧城市與工業4.0解決方案，展現台灣在智慧機械、雲端物聯網的經驗與解決方案，推廣台灣軟實力。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣形象展是新南向旗鑑計畫，首度開拔至馬來西亞第二大城檳城，檳城已成為跨國企業發展東南亞區域之重心，而台灣也以科技產業發達聞名，這次台灣形象展邀集台灣高科技、智慧交通企業前來檳城，希望搭上馬來西亞國家工業4.0列車。

這次檳城台灣形象展自5日起一連展出2天，包括上銀、技嘉、達明機器人、長庚、慈濟醫院、青暘企業等約140家台灣企業共襄盛舉，使用110個攤位展出台灣智慧機械、智慧生活、醫療保健、農產品、美妝保養品、原民文化、以及席捲大馬的珍珠奶茶，再創台馬文化經貿交流新頁。

檳州首席部長曹觀友對於台灣形象展之舉行表達歡迎之意，並認同台灣形象展為台灣與新南向國家間雙向交流之最大平台。他表示，檳城為馬來西亞經濟發展重心，且在「檳城2030願景」下，及各項大型基礎建設之商機，台灣廠商必定能和馬來西亞企業界建立更緊密鏈結。

會展上最受關注的是台灣工業4.0經驗。馬來西亞首相馬哈迪於2018年上任宣布「國家工業4.0政策」(National Policy on Industry 4.0)，期通過提高生產力、貢獻、創新和更多高技術員工等策略，以推動製造業及其他相關服務數位化轉型。大馬對於工業4.0相關設備與解決方案需求遽增，吸引許多台灣業者設立據點開發市場，包括上銀、新漢、研華在現場與馬國中小企業交換經驗，獲得熱烈迴響，展現台灣軟實力。

近年馬來西亞推行的智慧城市政策，台灣智慧城市館中全球排名前100大之中鼎工程展出工程系統解決方案，帆宣系統展示智慧化雲端系統解決方案；智邦、精益科技展出的無線網路及影像掃描解決方案，皆吸引當地業者洽談商機。