親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

直播／破天荒！柯文哲會劉結一臉書直播 市府：國台辦同意

高雄君鴻酒店聲明：確定明天歇業 解散員工

台灣形象展前進大馬檳城 智慧機械展現軟實力

2019-07-05 17:38經濟日報 記者江睿智╱即時報導

由經濟部國際貿易局、外貿協會主辦「2019年馬來西亞台灣形象展」5日於檳城登場，看好檳城高度的城市化與工業化之市場特性，主推台灣智慧城市與工業4.0解決方案，展現台灣在智慧機械、雲端物聯網的經驗與解決方案，推廣台灣軟實力。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣形象展是新南向旗鑑計畫，首度開拔至馬來西亞第二大城檳城，檳城已成為跨國企業發展東南亞區域之重心，而台灣也以科技產業發達聞名，這次台灣形象展邀集台灣高科技、智慧交通企業前來檳城，希望搭上馬來西亞國家工業4.0列車。

這次檳城台灣形象展自5日起一連展出2天，包括上銀、技嘉、達明機器人、長庚、慈濟醫院、青暘企業等約140家台灣企業共襄盛舉，使用110個攤位展出台灣智慧機械、智慧生活、醫療保健、農產品、美妝保養品、原民文化、以及席捲大馬的珍珠奶茶，再創台馬文化經貿交流新頁。

檳州首席部長曹觀友對於台灣形象展之舉行表達歡迎之意，並認同台灣形象展為台灣與新南向國家間雙向交流之最大平台。他表示，檳城為馬來西亞經濟發展重心，且在「檳城2030願景」下，及各項大型基礎建設之商機，台灣廠商必定能和馬來西亞企業界建立更緊密鏈結。

會展上最受關注的是台灣工業4.0經驗。馬來西亞首相馬哈迪於2018年上任宣布「國家工業4.0政策」(National Policy on Industry 4.0)，期通過提高生產力、貢獻、創新和更多高技術員工等策略，以推動製造業及其他相關服務數位化轉型。大馬對於工業4.0相關設備與解決方案需求遽增，吸引許多台灣業者設立據點開發市場，包括上銀、新漢、研華在現場與馬國中小企業交換經驗，獲得熱烈迴響，展現台灣軟實力。

近年馬來西亞推行的智慧城市政策，台灣智慧城市館中全球排名前100大之中鼎工程展出工程系統解決方案，帆宣系統展示智慧化雲端系統解決方案；智邦、精益科技展出的無線網路及影像掃描解決方案，皆吸引當地業者洽談商機。

2019年馬來西亞台灣形象展受到台馬雙方高度重視，包括黃志芳、貿易局主秘倪克浩、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使洪慧珠、曹觀友、馬來西亞全國工商總會總秘書拿督盧成全、AirAsia X 總裁丹斯里拉菲達等皆親自出席、交流，增進雙邊關係。

大馬亦面臨缺工問題，亟需智慧機械解決方案，圖為台灣業者在馬來西亞台灣形象展，展出...
大馬亦面臨缺工問題，亟需智慧機械解決方案，圖為台灣業者在馬來西亞台灣形象展，展出機械手臂。（江睿智攝）
分享
由經濟部國際貿易局、外貿協會主辦的2019馬來西亞台灣形象展5日於檳城登場，吸引...
由經濟部國際貿易局、外貿協會主辦的2019馬來西亞台灣形象展5日於檳城登場，吸引當地很多買家參與，十分熱鬧。（江睿智攝）
分享

馬來西亞智慧機械
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

因應貿易戰遷廠怎麼做？三階段10點要注意

2019-07-05 10:48

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:48

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-05 08:44

名家觀點／啟動境外金融沙盒 招手國際資金

2019-07-05 00:23

藍選將倡重啟核四 經長：核能僅占供電9.9％

2019-07-04 23:49

打假陸資 裁罰提高到2,500萬

2019-07-04 23:43

三台商回流 投資逾228億

2019-07-04 23:40

貿協董座黃志芳：東南亞轉單效應顯現

2019-07-04 18:41

加密資產投資App與交易所合作 打造安全穩定的投資環境

2019-07-04 18:07

CRS、海外資金匯回專法即將上路 台商如何因應？

2019-07-04 15:16

做大醫療產業 郭台銘：壯大半導體、大數據、AI

2019-07-04 14:43

過去罰太輕！沈榮津：中資違法來台投資 最高罰2,500萬

2019-07-04 14:33

台韓鋼鐵越南加工避稅 沈榮津：產品、銷售地無法得知

2019-07-04 14:11

美將課高關稅 經部：非台灣鋼鐵商品洗產地

2019-07-04 14:03

沈榮津昨見美商會：重啟核四不確定因素太高

2019-07-04 13:31

爆發原產地爭議 台灣也有收保證金制度

2019-07-04 12:47

直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

2019-07-02 11:07

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:51

陸資投資不利國安 加重2到3倍處罰

2019-07-05 01:02
看更多

熱門文章

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 10:17

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

2019-07-04 17:44

「看不到曙光」 罷工空姐：拿回三寶仍有話想對公司說

2019-07-04 21:13

工會指風大吹掀帳篷取消領三寶 空姐無言：這是哪招

2019-07-05 13:18

花甲阿嬤誆走80億元 騙倒一籮筐銀行碩博士

2019-07-05 11:35

空服員苦行凌晨啟程！前往總統府爭尊嚴 「大螃蟹」全程隨行

2019-07-05 06:35

真的是公主？經期大亂、病痛不斷 前長榮空姐曝離職辛酸

2019-07-04 21:20

「想回家」復飛空服員有解 長榮：「想回家中心」上路

2019-07-04 23:53

長榮資方版團協 學者批：喪權辱國不平等條約再現

2019-07-04 18:42

林佳龍呼籲長榮罷工盡快落幕 否則將影響航權

2019-07-05 11:32

日韓貿易戰開打 衝擊iPhone鏈

2019-07-05 01:15

長榮招募工會籲會員勿聯想恐慌 三寶存放保證安全

2019-07-04 19:13

長榮空服罷工第15天 學者：民眾更應關心對運安潛在影響

2019-07-04 19:23

放空長榮航？長榮發4點聲明駁斥 不排除提告名嘴

2019-07-04 22:08

長榮批工會推託抹黑 「有共識再協商」

2019-07-04 23:48

長榮罷工心理戰！資方廣播喊話 民眾粉紅氣球挺工會

2019-07-04 21:59

交通部若對長榮開鍘 可用這2個法規

2019-07-05 14:07

罷工處置不妥當交部將檢討航權 長榮：不排除今天協商

2019-07-05 12:35

長榮「回家吧」氣球消氣降落 罷工空服員見狀超嗨

2019-07-05 11:20

長榮罷工空服員今苦行27公里 赴總統府陳情

2019-07-05 00:19

為何矽谷專出獨角獸，德國卻多產隱形冠軍？1個關鍵差異，給台灣企業的借鏡

2019-07-05 10:16

長榮空服罷工持續 學者盧衍良質疑新訴求合法性

2019-07-04 19:50

駁帳篷被吹掀不給領三寶 工會：已有登記手機等通知

2019-07-05 15:06

潤寅案 逾半債權收不回

2019-07-05 02:11

虧大了！潤寅案13家債權銀行估有一半的錢收不回來

2019-07-04 19:27

金管會終於講清楚法規！黃國昌：究辦陽信案，別再護航

2019-07-05 15:55

長榮空服苦行27公里 「切西瓜」偏離路線遭警舉牌

2019-07-05 17:08

長榮：空服工會拖延還三寶 盼司法單位了解

2019-07-04 22:32

長榮：桃空職工一再抹黑 雙方沒共識就不協商

2019-07-04 20:27

罕見！央行坦言阻升 6月外匯存底4,669.69億美元創新高

2019-07-05 16:27

又有三家台商回流 累計投資金額逾4,346億元

2019-07-04 18:41

11小時走到西門 60空服員籲長榮快協商

2019-07-05 17:06

假投保、真理財案件 接連被抓包

2019-07-04 20:43

搶回流資金大餅 券商爭取經營私募基金

2019-07-04 23:36

資策會：保險數位轉型 挑戰大

2019-07-05 02:11

長榮罷工全國旅行業不再沉默 聲明提出三大訴求

2019-07-05 17:06

罷工空姐苦行吹冷氣被罵翻 醫：長途步行中途降溫正確

2019-07-05 17:15

公債次級市場 爆另類罷工

2019-07-05 02:11

東南亞台商 笑納大陸轉單

2019-07-04 23:24

刷卡賺回饋 專家建議辦卡前思考3面向

2019-07-05 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top