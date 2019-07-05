商研院：商業服務業景氣循環持續下降 下半年可稍緩

2019-07-05 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



商業發展研究院今（5）日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，預測到今年11月仍會持續下降，唯降速在下半年可稍見緩和。

商研院指出，服務業實質循環指數從去年第2季開始轉為下降，迄今未升。

系統景氣循環同行綜合指數也是一路下滑。比較景氣循環歷史經驗，這次復甦力道明顯不足，碰頂時的循環指數水準也是歷次最低的一次，顯示隱含著明顯的結構因素，涉及的不只短期的有效需求不足，或競爭力下降問題，更可能是消費者行為改變、市場與產業結構改變。

商研院分析，世界數位經濟已進入起飛期，國際上企業的數位轉型競賽越來越激烈，其轉型速度不只決定其產業的國際競爭力大小，更決定一國的生產力能否有效提升。

國內也因數位轉型使傳統部門及中小型企業首當其衝，轉型不力，中小型企業面臨市場萎縮壓力。對於轉型落差，中小型企業相對較困難，易遭淘汰。

在領先指標循環綜合指數中，「運輸倉儲實質GDP」自2018年初景氣循環指數止升轉降，但迄2018年11月循環指數仍維持在長期趨勢上的100.08，算是微幅下降，今年以來降速略有加快之勢，必須持續注意。

至於「民間實質固定資本形成」，經2018年以來的上升，循環指數至今年3月已回到長期趨勢以上的101.60，應是拜強勁台商回流與政府推動5+2等新興高科技產業，重要外資來台投資之賜。

商研院表示，景氣指標系統的同行指標的各項子指標，進入去年下半年後，五個子指標只剩「不動產及住宅服務業實質GDP」持續去年年初以來的回升趨勢，其餘四個子指標「批發與零售業實質GDP循環指數」、「金融與保險業實質GDP」、「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料業」、「服務業受雇員工人數」都下降。