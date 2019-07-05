林佳龍：呼籲長榮罷工盡快落幕 否則將影響航權

2019-07-05 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天呼籲長榮勞資雙方盡快簽署團體協議，讓這次罷工盡快落幕，拖得越久對勞資雙方都是很大傷害，也會影響政府未來對航線或者航權的檢討；他同時也提醒長榮，這不只是長榮公司內部的勞資問題，也已經嚴重影響到一般旅客跟公眾利益。

交通部在應變、疏運方面都已經有了很好的準備，林佳龍指出，過去這半個月來，整個航空秩序穩定。

林佳龍表示，這次罷工對外部帶來嚴重影響，交通部作為主管機關，未來會對航權、各航線進行檢討，航空公司如果有高風險發生罷工，且處置不妥的話，也會進行檢討。

在勞資協商方面，交通部也會全力配合勞動部，不管是公開或者是非正式方式，希望促成勞資協商跟團體協約盡快簽訂。

林佳龍進一步呼籲長榮勞資雙方，不要拿公司內部勞資爭議來傷害乘客、旅行業跟社會大眾，這對長榮的名聲、未來航權檢討，一定會產生影響；當然，在航空產業罷工預告期這個部分，也希望未來可以更明確化，讓大家有所遵循。

台鐵自強號前晚發生乘客持刀刺警案，26歲李姓員警因公殉職；林佳龍指出，交通部跟內政部警政署也在一起研議如何改善鐵路警察值勤安全措施，交通部方面，會加強演練列車、車站附近的安全維護、應變措施，也會持續檢討設備等各方面；針對逃票部分，交通部也會要求台鐵加強落實驗票入站，並要求部分車站有完整防範措施，希望不要再發生類似憾事。