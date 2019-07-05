因應貿易戰遷廠怎麼做？三階段10點要注意

2019-07-05 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中美貿易戰自去年3月以來已經持續超過一年，許多台商考慮因為貿易戰影響或是勞動成本上升等因素日漸調整產線移回台灣生產或至其他國家生產。美聯社 分享 facebook

G20高峰會中美再度交鋒，最後決定暫時休兵，雙方繼續談判，但是之前三波清單已經加徵的關稅還是維持，中美貿易戰自去年3月以來已經持續超過一年，許多台商考慮因為貿易戰影響或是勞動成本上升等因素日漸調整產線移回台灣生產或至其他國家生產。

台商遷廠其中一個目的是要取得非中國大陸製造的產地證明，以避免被美國加徵懲罰性關稅，首先應了解如何符合該國原產地規則。KPMG安侯建業稅務部協理廖月波提醒，因為產品是要進口美國，要注意美國海關是否能同意該認定。

美國法規對原產地認定並未訂定有細部規定，海關會以個案不同情形，依照一般性規範與法院判決前例進行判定，建議台商遷移產地生產仍要注意完成實質轉型，取得當地之產地證明，以因應美國海關可能之質疑與查核。

遷廠是牽一髮而動全身，從選址到實際量產需要規劃許多細節，KPMG安侯建業稅務部執行副總丁傳倫建議，若考慮到其他國家投資設廠，可從進場、營運和甚至將來退場或吸引新投資人方面思考。

首先進場階段有四項須注意，包括一、持股架構與型態：直接或間接投資、外人持股比例限制等；二、稅務環境與優惠：所規畫營運模式下是否有相關租稅優惠可適用；三、投資環境與建設：各國可能為吸引外資而給予額外補貼，此外亦需考量當地基礎建設、水電供給與勞動力；四、員工外派與福利：台幹的薪資架構、個人稅負與津貼福利。

經營階段有三項要注意，一、當地各類稅目的申報與查核：要確認當地子公司符合稅務遵循義務；二、移轉訂價政策的規畫與調整：跨國企業彼此間之交易越多，需要注意移轉訂價政策與結果之合理性，以避免雙重課稅；三、跨境交易的稅負：當地子公司跨境支付都可能面臨扣繳稅款，需考量稅負及是否可以申請減免。

至於退場階段則須注意三點，一、退場稅負：出售股權或資產是否有資本利得稅和間接稅之課徵；二、勞工問題：若有人員遣散，需特別注意當地勞動法規；三、解散清算：解散清算需遵循之法律程序與流程。

丁傳倫建議，廠商可考慮進攻新興市場，開拓新客源，降低受兩大經濟體或是其他地區貿易戰的影響。