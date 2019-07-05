電商經營再進化座談 介紹活用政府投資、善用研發抵減

2019-07-05 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



隨著網路人口持續成長、網路購物商機方興未艾，為創造友善的網路購物環境，引導業者善用政府各項利多政策，經濟部商業司特別委請資策會科法所、台灣商業聯合總會共同規劃，將於7月12日舉辦一場「電商經營再進化 政府利多全攻略」座談會，以迅速掌握政府資源，共創雙贏、締造佳績。

依據國家發展委員會公布2018年個人家戶數位機會調查報告顯示，我國12歲以上曾經上網民眾由2005年的62.7%增為2018年86.5%，突破八成六，網路族約1,830萬人。

另一方面，由經濟部統計處2017年的統計觀察，2016年零售業營業收入達4兆968億元，較2015年增加1.9%，而零售電商因為網際網路普及、商品品項擴增，年增率達5.1%。

由於網路購物盛行，帶來了龐大的商機，行動上網更是近幾年網路發展的主要趨勢，品牌電商紛紛積極做長線佈局搶攻客戶。

然而，電商業者發展過程往往是艱辛且漫長，常常需要堅強有力的後盾。即便已經擁有強大特色商品的業者，除了要面對國內外趨勢瞬息萬變之外，還要因應新趨勢、新技術、新模式的變化，以及擁有足夠的營運資金作為基礎，倘若不能掌握致勝關鍵，創業過程常常會走很多冤枉路。

為創造友善的網路購物環境，指導業者善用政府各項利多政策，經濟部商業司特別委請資策會科法所、台灣商業聯合總會規劃、辦理本次活動，宣導業者如何開源節流進行研發投資抵減，對外尋求政府及民間機構進行投資，以創造有利的營運條件、提升營運規模。

這次活動將邀請資誠會計師事務所稅務法律服務陳玉如副總經理就研發投資抵減進行實務剖析，同時邀請業界著名專長財務顧問的若水資本股份有限公司合夥人兼財務顧問長徐世敏，為業者說明政府投資多元管道，並分享實際經驗。