新台幣開盤 貶值0.8分

2019-07-05 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（5）日早盤以31.110元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣昨日終場以31.102元兌1美元，升值2.8分作收，今早亞幣貶值，新台幣亦以貶值態勢開出。