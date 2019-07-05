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川普閱兵被嗆不稀奇！美國國慶日竟有3位總統斷了氣

不是韓國瑜、吳萼洋...周錫瑋開嗓遭吐槽：看清場合

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-07-05 09:25經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（5）日早盤以31.110元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣昨日終場以31.102元兌1美元，升值2.8分作收，今早亞幣貶值，新台幣亦以貶值態勢開出。

新台幣匯率
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