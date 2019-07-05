親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

名家觀點／啟動境外金融沙盒 招手國際資金

2019-07-05 00:23經濟日報 王儷容

美中貿易戰促使台商回流。除帶回直接投資，亦帶回證券投資。

而觀察香港反送中事件後，港幣隔夜拆款利率彈升甚多，反映出資金匯出香港之壓力，雖說這或許僅是短暫現象，但私下也可能觸動港人（不論是富人或升斗小民）長期計劃外移之神經。觀諸過往國際或區域間發生重大事件，如越戰、亞洲金融風暴、香港九七回歸時，皆觸動區域間大幅資金流動。在以上國際局勢變動下，或有可能吸引資金流向台灣，而有助於提升台灣金融就業與產出。不過，我們要做的還很多，方足以有效達成上述願望。

在境外金融方面，近年來，受到洗錢防制、全球實施CRS（共同申報準則）、大陸對境內居民外匯管制等因素影響，我境外金融業務大受衝擊，有些業者業務甚至掛零、人員閒置情況嚴重，若干證券OSU、保險OIU業者甚至亟思退場。對此，政府能做什麼呢？在此，提出下列境外金融沙盒之政策芻議，盼引各方共同思考。

一、境外金融之負面表列沙盒：相對於星、港及歐美許多金融發達國家，我國未能採取負面表列原則批核金融商品，致相當程度拖緩我金融產業之發展，此點一直受到各方批評。

惟事實上，我國在2012年左右增訂國際金融業務條例有關證券OSU條文內容時，一開始即是採行負面表列方式，但後來因故改為正面表列。在此建議，在沙盒之法規豁免架構下，進行適用於銀行OBU、證券OSU、保險OIU之「境外金融負面表列」試驗，因沙盒可限實驗時間、亦可限制曝險額度，風險較為可控，也可避免相關法規修改緩不濟急之窘境，可讓業者發揮創意，在境外金融不涉及新台幣相關產品及具有稅賦優惠之原則下，吸引境外投資人進駐我境外金融。待相關試驗成效良好時，我相關單位即可著手修改「國際金融業務條例」相關內容。至於沙盒係採現行境內金融之申請篩選制，還是一體適用於所有現存境外之國際業務分行，則可再議。

二、境外金融之金融科技沙盒：若擔心負面表列沙盒衝擊層面過大，則退而建議：針對「純網銀及金融科技業務」，在上述境外金融原則下，進行沙盒試驗。對於既有金融機構而言，其目前不論是OBU/ DBU或OSU/DSU，相關人員、組織、及系統皆已建置完成，若是針對既有業務推出「境外金融」沙盒，對於目前經營組織採行分業架構之本國金融機構，可能預期在現有規模無法立即坐大、卻須所費不貲地投下資源進行組織調整之情況下，有不符成本效益之虞；但由於「純網銀及金融科技業務」係屬較新業務，又具稅負優惠，本國既有金融機構較有動機進行全新建置，甚至可有效吸引金融科技業者加入。再者，因境外金融不涉及新台幣，央行之疑慮可予降低，推動阻力將可大減。

三、境外金融之跨業經營沙盒：如上所述，對於劃分成銀行、證券、保險三大分業之既有金融機構，其境外國際金融分行之相關人員、組織、及系統皆已建置完成，若非針對上述之「純網銀及金融科技業務」，而是針對既有業務，推出「境外金融跨業經營」沙盒，相對於本國仍屬分業之金控公司，對其母行已具跨業組織架構之外商銀行，卻是可相對容易地進行，故此等開放之真正受益者，將會是在外商金融機構。

（作者是中華經濟研究院研究員）

金融科技科技業新台幣

相關新聞

打假陸資 裁罰提高到2,500萬

2019-07-04 23:43

三台商回流 投資逾228億

2019-07-04 23:40

貿協董座黃志芳：東南亞轉單效應顯現

2019-07-04 18:41

加密資產投資App與交易所合作 打造安全穩定的投資環境

2019-07-04 18:07

CRS、海外資金匯回專法即將上路 台商如何因應？

2019-07-04 15:16

做大醫療產業 郭台銘：壯大半導體、大數據、AI

2019-07-04 14:43

過去罰太輕！沈榮津：中資違法來台投資 最高罰2,500萬

2019-07-04 14:33

台韓鋼鐵越南加工避稅 沈榮津：產品、銷售地無法得知

2019-07-04 14:11

美將課高關稅 經部：非台灣鋼鐵商品洗產地

2019-07-04 14:03

沈榮津昨見美商會：重啟核四不確定因素太高

2019-07-04 13:31

爆發原產地爭議 台灣也有收保證金制度

2019-07-04 12:47

政府拚經濟 經濟部列出五大成果

2019-07-04 10:07

資金匯回專法適用 會計師提醒台商注意四要件

2019-07-04 09:59

名家觀點／新布蘭迪斯學派與互聯網第一公民

2019-07-04 01:34

資金匯回專法三讀 實質投資首年享稅率4%

2019-07-04 00:58

經部祭300萬元重罰 3招防洗產地

2019-07-04 00:49

美課鋼品反規避關稅 經部：影響程度難估

2019-07-04 00:26

專法過關 資金匯回上看9,000億

2019-07-03 23:45

資金匯回評估三面向 也可依循解釋令

2019-07-03 23:27

就業機會增加 稅收進補

2019-07-03 23:26

在台工作外籍專業人員 日、美、馬來西亞居前3

2019-07-03 20:25

中市府：若中火無法達成減煤四成 不排除撤照

2019-07-03 19:54

美防堵鋼品繞道進口 關務署籲出口商守法

2019-07-03 19:54

直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

2019-07-02 11:07

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:51
看更多

熱門文章

我罷工但我選擇回來飛… 三位長榮空服真情告白

2019-07-04 11:24

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

2019-07-04 17:44

資方絕招！罷工空服員領三寶 不必再向工會討回

2019-07-04 15:51

長榮空服員罷工落幕？ 學者指這動作是最大變數

2019-07-04 11:28

工會主動釋善意 同意離島航線不罷工等最新五大訴求

2019-07-04 11:16

「看不到曙光」 罷工空姐：拿回三寶仍有話想對公司說

2019-07-04 21:13

「為什麼我挺她們？」前空姐發文揭反罷工者心底OS

2019-07-04 16:00

狠拚海盜沒在怕死的 這就是長榮人基因

2019-07-04 11:52

長榮罷工空服員明天「苦行總統府」 預定30人規畫路線出爐

2019-07-04 12:32

長榮資方版團協 學者批：喪權辱國不平等條約再現

2019-07-04 18:42

空服員苦行總統府路線敲定 「大螃蟹」道具上路隨行

2019-07-04 17:20

長榮罷工／學者：資方持續心理戰 讓工會不安

2019-07-04 14:45

瞞天過海騙倒13家銀行 潤寅實業靠這三點

2019-07-04 10:20

大小摩：輝達7奈米訂單 台積電穩拿

2019-07-04 10:41

真的是公主？經期大亂、病痛不斷 前長榮空姐曝離職辛酸

2019-07-04 21:20

台灣保全罷工三寶解約？ 工會證實：已解約自主保管

2019-07-04 12:06

長榮招募工會籲會員勿聯想恐慌 三寶存放保證安全

2019-07-04 19:13

長榮罷工／工會：台灣保全已解約 2200份三寶自主保管

2019-07-04 14:45

長榮罷工／她罷工後復飛「調派同仁落淚對我說謝謝」

2019-07-04 14:30

兩大心魔偷走一桶金 發大財別靠傻存靠財務鐵三角

2019-07-04 10:00

長榮空服罷工第15天 學者：民眾更應關心對運安潛在影響

2019-07-04 19:23

長榮罷工心理戰！資方廣播喊話 民眾粉紅氣球挺工會

2019-07-04 21:59

長榮罷工陳情 5日從南崁走到總統府

2019-07-04 00:08

長榮協商／鄭文燦：政府只提供協助 由勞資自己來談

2019-07-04 14:45

長榮罷工／工會提5訴求 同意離島航線不罷工

2019-07-04 14:45

資金匯回專法適用 會計師提醒台商注意四要件

2019-07-04 09:59

新光三越經營團隊變動！ 總經理吳昕達交棒吳昕陽

2019-07-04 13:15

虧大了！潤寅案13家債權銀行估有一半的錢收不回來

2019-07-04 19:27

長榮罷工工會發表5聲明 同意離島航線不罷工

2019-07-04 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top