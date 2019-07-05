名家觀點／啟動境外金融沙盒 招手國際資金

2019-07-05 00:23 經濟日報 王儷容



美中貿易戰促使台商回流。除帶回直接投資，亦帶回證券投資。

而觀察香港反送中事件後，港幣隔夜拆款利率彈升甚多，反映出資金匯出香港之壓力，雖說這或許僅是短暫現象，但私下也可能觸動港人（不論是富人或升斗小民）長期計劃外移之神經。觀諸過往國際或區域間發生重大事件，如越戰、亞洲金融風暴、香港九七回歸時，皆觸動區域間大幅資金流動。在以上國際局勢變動下，或有可能吸引資金流向台灣，而有助於提升台灣金融就業與產出。不過，我們要做的還很多，方足以有效達成上述願望。

在境外金融方面，近年來，受到洗錢防制、全球實施CRS（共同申報準則）、大陸對境內居民外匯管制等因素影響，我境外金融業務大受衝擊，有些業者業務甚至掛零、人員閒置情況嚴重，若干證券OSU、保險OIU業者甚至亟思退場。對此，政府能做什麼呢？在此，提出下列境外金融沙盒之政策芻議，盼引各方共同思考。

一、境外金融之負面表列沙盒：相對於星、港及歐美許多金融發達國家，我國未能採取負面表列原則批核金融商品，致相當程度拖緩我金融產業之發展，此點一直受到各方批評。

惟事實上，我國在2012年左右增訂國際金融業務條例有關證券OSU條文內容時，一開始即是採行負面表列方式，但後來因故改為正面表列。在此建議，在沙盒之法規豁免架構下，進行適用於銀行OBU、證券OSU、保險OIU之「境外金融負面表列」試驗，因沙盒可限實驗時間、亦可限制曝險額度，風險較為可控，也可避免相關法規修改緩不濟急之窘境，可讓業者發揮創意，在境外金融不涉及新台幣相關產品及具有稅賦優惠之原則下，吸引境外投資人進駐我境外金融。待相關試驗成效良好時，我相關單位即可著手修改「國際金融業務條例」相關內容。至於沙盒係採現行境內金融之申請篩選制，還是一體適用於所有現存境外之國際業務分行，則可再議。

二、境外金融之金融科技沙盒：若擔心負面表列沙盒衝擊層面過大，則退而建議：針對「純網銀及金融科技業務」，在上述境外金融原則下，進行沙盒試驗。對於既有金融機構而言，其目前不論是OBU/ DBU或OSU/DSU，相關人員、組織、及系統皆已建置完成，若是針對既有業務推出「境外金融」沙盒，對於目前經營組織採行分業架構之本國金融機構，可能預期在現有規模無法立即坐大、卻須所費不貲地投下資源進行組織調整之情況下，有不符成本效益之虞；但由於「純網銀及金融科技業務」係屬較新業務，又具稅負優惠，本國既有金融機構較有動機進行全新建置，甚至可有效吸引金融科技業者加入。再者，因境外金融不涉及新台幣，央行之疑慮可予降低，推動阻力將可大減。

三、境外金融之跨業經營沙盒：如上所述，對於劃分成銀行、證券、保險三大分業之既有金融機構，其境外國際金融分行之相關人員、組織、及系統皆已建置完成，若非針對上述之「純網銀及金融科技業務」，而是針對既有業務，推出「境外金融跨業經營」沙盒，相對於本國仍屬分業之金控公司，對其母行已具跨業組織架構之外商銀行，卻是可相對容易地進行，故此等開放之真正受益者，將會是在外商金融機構。

（作者是中華經濟研究院研究員）