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象鼻岩外海7男女潛水 20歲男子失蹤海陸空搜索

美對中課高關稅 台灣貿易商：沒一個國家完全替代中國

2019-07-04 20:21經濟日報 記者江睿智╱即時報導

來自台灣的盧月純，是供應美國Walmart、Costco、HomeDept等通路商的貿易商，自從美國對中國2000多億美元產品課徵25%關稅後，她這半年在東南亞跑透透找供應商，改自東南亞供貨到美國。

盧月純主要是美國戶外產品的貿易商，美中貿易開打，「我的產品80%中了」，很多美國客戶都指定不要中國的，因此她被迫到處在東南亞找供應商。有次她特地致電給外貿協會董事長黃志芳，希望協助提供東南亞供貨廠商名單，她這次特定拜訪位在馬來西亞霹靂州製造橡膠管的緯鉅企業，兩造近幾個月洽談，盧月純這次可能下單幾百萬美元單給緯鉅。

緯鉅一年營業額只有4800萬美元，主要是製造橡膠管，是戶外水管主要原料，銅接頭因馬來西亞沒有製造，還是得自中國大陸進口，但是即便如此，成本還是比25%關稅來得低。

「美中貿易戰使得市場重新洗牌，」她表示，長期來她的供應商都在中國大陸，因美中貿戰逼得她到處在東南亞找供應商。她表示，站在貿易商立場，可能必須要自己砍一些利潤，供應商也要砍一些利潤，才能順利供貨給美國市場。

她並擔憂地說，美國戶外用品一年光自中國進口高達300億美元，因應美中貿易戰，美國通路商已開始對消費者調漲價格，但只允許供應商漲價5%，因此要如何替代進口這300億美元是一大考驗，東南亞供應商很難全部吃得下來，「沒有一個國家完全替代中國。」

她表示，美中貿易戰後，很多生產線移到越南，所以她近期在越南到處跑，找替代供應商，越南雖沒有被課25%關稅，人工也較中國大陸便宜，但她坦言，中國政府近來提供退稅措施，抵銷美中貿易戰一部分衝擊，再加上中國大陸業者現在完全沒有訂單，可能仍必須回頭跟中國大陸供應商談，由中國大陸供應商降價出貨。

美中貿易戰引發供應鏈的大轉移，後續變化與影響仍持續發生中，將改變很多供應商命運。

東南亞貿易戰

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