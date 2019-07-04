台商回台投資再添三家 總投資額4,346億元

2019-07-04 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（4）日再核准三家台商回台投資案，截至目前止，已累計84家台商通過審查，總投資金額超過4,346億元，預計創造超過39,110個本國就業機會。

投資台灣事務所召開聯審會議，核准二家線性傳動元件大廠與瀚宇彩晶，均適用「歡迎台商回台2.0行動方案」，總計投資金額超過新台幣228億元，預估可創造2,255個本國就業機會。經濟部表示，美中貿易戰效應持續擴大，引發整體供應鏈挪移，加速催化台商回台。

不具名的台灣線性傳動元件隱形冠軍大廠，面臨中上游供應體系多家台廠將中國產線移回台灣，加上美國客戶要求，促使其返台擴廠，預計砸下超過72億元，在彰濱鹿港工業區興建廠房，建罝線性滑軌一條龍產線，並招募1000位本國人才。

另一家不具名微型線性滑軌龍頭大廠，從關鍵零組件起家，技術完全自主開發，以自有品牌行銷國際，高精度產品廣泛應用在半導體、電子、光電、生技醫療、工具機等產業。為確保長期成長動能，考量台灣政策與經濟面相對穩定，決定擴大在台生產及研發據點，除了在台南科學園區設立全球營運總部，並投資77億元於台南樹谷園區建立智慧化生產工廠，擴充原有高性能機電產品生產線，預計招募320位本國專業人才進行機械零組件加工、生產與製程研發。

經濟部分析，半導體、3C、自動化設備、工具機、機械設備各產業供應鏈皆在美中貿易戰中面臨嚴峻考驗，而線性傳動元件為智慧自動化生產不可或缺的關鍵零組件，此次兩家高精度線性傳動元件指標大廠返台擴大投資，將可帶動磁吸效應，為地方創造更多就業機會。

華新麗華集團為降低美中貿易戰風險，中小尺寸面板廠瀚宇彩晶將投資南科廠生產線，以因應國際品牌車載需求，並新增Micro LED、可折疊觸控模組、電子標籤及高階應用模組等產線，擴大穿戴、車載、智慧家電、工控等面板及觸控整合式產品布局，預計投資新台幣 79.1 億元，可新增935個本國就業機會，將可強化與全球消費性電子領導品牌及系統組裝製造商上、中、下游供應鏈夥伴關係。