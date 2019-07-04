空巴用這架新飛機 讓波音看不到車尾燈

2019-07-04 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



空中巴士Airbus在6月的巴黎航太展，發布全球里程最長的單走道窄體客機A321 XLR，滿載航距可達4,700海里（約1.4萬公里），且座位數僅180至220人，能為巴黎-紐約、台北-雪梨等長程且中低運量的航線，創造最大經濟效益，因此A321 XLR一問世，立刻讓全球航空公司眼睛一亮。

在巴黎航太展上，A321 XLR可說是碩果纍纍，獲得14家航空公司青睞，共斬獲高達249架訂單，包括澳洲航空、宿霧太平洋航空、美國捷藍航空、愛爾蘭航空等。

空中巴士主管4日受訪時表示，A321 XLR是A320單走道家族客機的最新成員，是A321 LR的增程型。在性能上，除了提高起飛重量，油箱空間也擴大，飛行距離可以更長，且比上一世代的波音737省油30%。

在空中巴士A321 LR投產前，波音757擁有窄體客機中最大的航程，在滿載200名乘客情況下，可飛行超過7,200公里，足以橫越大西洋的續航距離，當時美國航空公司多用於美國-歐洲航線。

由於757必須有75%以上載客率，航班才有利潤。隨著更省油、經濟效益更佳的新世代飛機問世，757競爭力開始下滑。

2004年757停產後，民航市場上一直缺乏適合長程且中低運量的產品，直到A321 LR誕生，補足了這塊市場需求。

空巴還趁勝追擊，推出飛行距離更長的A321 XLR；放眼市面，還未有相同類型的機型。空巴主管認為，對台灣航空公司來說，A321 XLR適合台北-雪梨、台北-莫斯科、台北-伯斯等航線。這些航線飛時皆在9小時以上，且屬中低運量，相當符合A321 XLR的特性。

航空專家認為，波音在737MAX爆發飛安疑慮後，在窄體客機競爭上，已被空巴甩在後頭，加上空巴窄體客機的產品線更加豐富，更凸顯波音的競爭劣勢。

空巴主管指出，空巴今年銷售非常好，現目標是每月生產60架A320家族的飛機。空巴在法國土魯斯、德國漢堡、美國阿拉巴馬、中國天津設有生產基地，這四個廠皆已提高產量，因應日益增加的訂單。

另外，日本的航空公司原本鍾情波音飛機，近年也開始移情別戀。日本航空6月接受一架A350 XWB，是空巴為日航製造的首架飛機。另外，全日空ANA首架A380客機今年也投入營運。空巴在日本市場攻城掠地，令波音備感壓力。