又有三家台商回流 累計投資金額逾4,346億元

2019-07-04 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（4）日核准三家台商回台，包括瀚宇彩晶及二家線性傳動元件大廠，投資金額超過新台幣228億元，預估可創造2,255個本國就業機會；「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月1日實施迄今，已有84家台商通過審查，投資金額超過4,346億元，預估可以創造近39,110個本國就業機會。

經濟部指出，美中貿易戰效應持續擴大，某不具名線性傳動元件隱形冠軍大廠，面臨中上游供應體系多家台廠將中國產線移回台灣，加上美國客戶要求，促使其返台擴廠，計劃砸下超過72億元在彰濱鹿港工業區興建廠房，建罝線性滑軌一條龍產線，並招募1,000位本國人才。

還有一家不具名微型線性滑軌龍頭大廠，為了確保長期成長動能，考量台灣政策與經濟面相對穩定，決定擴大在台生產及研發據點，除了在台南科學園區設立全球營運總部，並投資77億元於台南樹谷園區建立智慧化生產工廠，擴充原有高性能機電產品生產線，預計招募320位本國專業人才進行機械零組件加工、生產與製程研發。

而為降低美中貿易戰風險，華新麗華集團中小尺寸面板廠瀚宇彩晶將投資南科廠生產線，以因應國際品牌車載需求，並新增Micro LED、可折疊觸控模組、電子標籤及高階應用模組等產線，擴大穿戴、車載、智慧家電、工控等面板及觸控整合式產品布局，預計投資79.1億元，可新增935個本國就業機會。