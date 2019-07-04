親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

新航斥資新幣5,000萬 升級樟宜機場第三航廈貴賓室

2019-07-04 18:16經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

新加坡航空宣布將投入新幣5,000萬元，重新打造位於新加坡樟宜機場第三航廈的新航SilverKris銀刃貴賓室及新航獎勵計劃KrisFlyer金卡會員貴賓室。這項升級計畫將自2019年8月啟動，預計在2021年中完成。

這項改裝計畫將使位於樟宜機場第三航廈的貴賓室之空間及旅客容量擴充30%。新貴賓室將提供更具開放感的空間設計、升級的設備與豐富多元的餐飲選擇，以呼應新航旅客的需求與喜好。目前新航已與享譽國際的美國餐飲旅館空間設計事務所Hirsch Bedner Associates合作，注入令人耳目一新的視覺與感官元素，搭配雋永的優雅設計打造兼具現代感與居家舒適感的貴賓室空間。

為了提供個人專屬的終極貴賓室體驗，套房及頭等艙貴賓可望在全新的The Private Room貴賓室與頭等艙貴賓室中，體驗便於工作與休憩、精心設計的奢華且具隱私的座位區。頭等艙貴賓室將繼續設有旗艦吧台，以及提供全服務式餐飲的The Private Room貴賓室。在原有的新加坡風味美食外另推出以新鮮當令食材入菜的精緻餐飲，可望為旅客帶來一趟極致的美食之旅。

新航表示，商務艙貴賓室將擴建並設有四個各具特色的區域，以服務旅客不同的需求。轉機時間較短的旅客可以在咖啡廳座位區放鬆享用輕食；時間較充裕的旅客則可以在餐飲大廳細細品嚐亞洲料理與世界各地風味餐點，現場還有現做的新加坡在地美食。

全新商務艙貴賓室的亮點是會在早晨提供自助式早餐的全服務式吧台。需要在旅程中處理公務的旅客，也將有更具效率和隱私的工作區可使用。如果需要閉眼休息一下，則可選擇在休憩區的躺椅上好好地補個眠。

未來新航獎勵計劃KrisFlyer金卡會員貴賓室可接待的貴賓人數也將倍增，並增加商務工作區、露天座位區和餐飲區，另外也將設有衛浴設備。

新航客戶服務及營運資深副總裁陳名洪表示：「在廣泛地研究並收集了旅客的回饋後，我們重新檢視並重新規劃旅客的旅程，來為樟宜機場第三航廈的新航貴賓室發展新的設計概念。以客人的需求與想望為初心，我們致力於提供新航聞名於世的、奢華與溫暖的待客之道。無論是在地面上或在飛行途中，我們都在不斷追求旅客體驗的提升，這項計畫更在其中扮演非常重要的角色，我們非常期待能將這項嶄新的服務和硬體建設呈現在大家眼前。」

整修的進度將分為四個階段，從商務艙貴賓室開始，接著是頭等艙貴賓室、The Private Room貴賓室和新航獎勵計劃KrisFlyer金卡會員貴賓室依序進行。為了降低旅客受到影響的程度，在整修期間旅客將受邀至臨時貴賓室休息。

新加坡航空宣布將投入新幣5,000萬元，重新打造位於新加坡樟宜機場第三航廈的新航...
新加坡航空宣布將投入新幣5,000萬元，重新打造位於新加坡樟宜機場第三航廈的新航SilverKris銀刃貴賓室及新航獎勵計劃KrisFlyer金卡會員貴賓室。　新加坡航空提供
分享

餐飲新加坡航空

相關新聞

貿協董座黃志芳：東南亞轉單效應顯現

2019-07-04 18:41

加密資產投資App與交易所合作 打造安全穩定的投資環境

2019-07-04 18:07

CRS、海外資金匯回專法即將上路 台商如何因應？

2019-07-04 15:16

做大醫療產業 郭台銘：壯大半導體、大數據、AI

2019-07-04 14:43

台韓鋼鐵越南加工避稅 沈榮津：產品、銷售地無法得知

2019-07-04 14:11

美將課高關稅 經部：非台灣鋼鐵商品洗產地

2019-07-04 14:03

沈榮津昨見美商會：重啟核四不確定因素太高

2019-07-04 13:31

爆發原產地爭議 台灣也有收保證金制度

2019-07-04 12:47

政府拚經濟 經濟部列出五大成果

2019-07-04 10:07

資金匯回專法適用 會計師提醒台商注意四要件

2019-07-04 09:59

名家觀點／新布蘭迪斯學派與互聯網第一公民

2019-07-04 01:34

資金匯回專法三讀 實質投資首年享稅率4%

2019-07-04 00:58

經部祭300萬元重罰 3招防洗產地

2019-07-04 00:49

美課鋼品反規避關稅 經部：影響程度難估

2019-07-04 00:26

專法過關 資金匯回上看9,000億

2019-07-03 23:45

資金匯回評估三面向 也可依循解釋令

2019-07-03 23:27

就業機會增加 稅收進補

2019-07-03 23:26

在台工作外籍專業人員 日、美、馬來西亞居前3

2019-07-03 20:25

中市府：若中火無法達成減煤四成 不排除撤照

2019-07-03 19:54

美防堵鋼品繞道進口 關務署籲出口商守法

2019-07-03 19:54

中市府砲打中央別拿供電恐嚇市民？ 台電回應了

2019-07-03 17:59

日媒：惠普、戴爾擬移轉中國三成筆電生產 可能選台灣

2019-07-03 17:44

立法院三讀境外資金匯回專法 稅優惠8%～10%

2019-07-03 17:21

資金匯回專法三讀 首年、次年優惠稅率8%、10%

2019-07-03 16:50

資金匯回條例三讀 實質投資首年享稅率4％

2019-07-03 16:38

美國揮刀砍向「洗產地」鋼品 對台灣有什麼影響？

2019-07-03 16:29

中美貿易戰避險 專家：做好三高兩低

2019-07-03 16:17

台電指中火減煤4成衝擊用電 中市府反擊「供電量足夠」

2019-07-03 16:06

4大招防「洗產地」 經濟部祭300萬重罰

2019-07-03 16:01

影／台中市砍中火生煤用量 經長：要講道理 共體時艱

2019-07-03 15:32

藉台商回流 陳美伶：促產業升級

2019-07-03 13:44

羅瑋：下半年經濟充滿不確定性 留意三風險

2019-07-03 13:10

直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

2019-07-02 11:07

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:51
看更多

熱門文章

我罷工但我選擇回來飛… 三位長榮空服真情告白

2019-07-04 11:24

罷工風暴下 長榮航非硬不可的三大主因

2019-07-03 21:23

潤寅涉詐貸80億元 為何能一口氣騙倒13家銀行？

2019-07-03 19:51

長榮空服員罷工落幕？ 學者指這動作是最大變數

2019-07-04 11:28

資方絕招！罷工空服員領三寶 不必再向工會討回

2019-07-04 15:51

工會主動釋善意 同意離島航線不罷工等最新五大訴求

2019-07-04 11:16

罷工第15天…長榮勞資搶人 「未來2天恐無協商」

2019-07-04 00:03

打壓台灣保全致解約？長榮怒批工會子虛烏有的謊言

2019-07-03 21:19

狠拚海盜沒在怕死的 這就是長榮人基因

2019-07-04 11:52

中國人壽五缺失 金管會今天開罰150萬

2019-07-03 19:45

長榮地勤轉空勤 下月啟動

2019-07-03 23:44

長榮罷工空服員明天「苦行總統府」 預定30人規畫路線出爐

2019-07-04 12:32

六大訴求有共識 長榮：工會扣留三寶刻意拖延令人不解

2019-07-03 20:51

「為什麼我挺她們？」前空姐發文揭反罷工者心底OS

2019-07-04 16:00

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

2019-07-04 17:44

罷工「三寶」下落 工會周四說明

2019-07-04 00:10

折疊iPad有影 台廠新商機

2019-07-04 00:49

大小摩：輝達7奈米訂單 台積電穩拿

2019-07-04 10:41

瞞天過海騙倒13家銀行 潤寅實業靠這三點

2019-07-04 10:20

台灣保全罷工三寶解約？ 工會證實：已解約自主保管

2019-07-04 12:06

台企銀 檢討放款缺失

2019-07-03 23:13

長榮三個堅持 守住底線

2019-07-03 23:26

長榮罷工／學者：資方持續心理戰 讓工會不安

2019-07-04 14:45

兩大心魔偷走一桶金 發大財別靠傻存靠財務鐵三角

2019-07-04 10:00

罷工復飛註記無薪事假屬秋後算帳？長榮勞資南轅北轍

2019-07-03 19:38

長榮罷工／工會：台灣保全已解約 2200份三寶自主保管

2019-07-04 14:45

長榮罷工／她罷工後復飛「調派同仁落淚對我說謝謝」

2019-07-04 14:30

空服員苦行總統府路線敲定 「大螃蟹」道具上路隨行

2019-07-04 17:20

開放銀行啟動 13業者上架

2019-07-03 23:13

專法過關 資金匯回上看9,000億

2019-07-03 23:45

長榮罷工陳情 5日從南崁走到總統府

2019-07-04 00:08

特斯拉交車創高 概念股有喜

2019-07-03 23:27

投保法翻修 擴大求償範圍

2019-07-04 00:32

債市好牛 10年期殖利率探底

2019-07-04 00:06

資金匯回專法適用 會計師提醒台商注意四要件

2019-07-04 09:59

長榮協商／鄭文燦：政府只提供協助 由勞資自己來談

2019-07-04 14:45

長榮罷工／工會提5訴求 同意離島航線不罷工

2019-07-04 14:45

蘋果兩個考量…市場關注

2019-07-04 00:49

新光三越經營團隊變動！ 總經理吳昕達交棒吳昕陽

2019-07-04 13:15

台開集團售出北市承德大樓 獲利1億餘元

2019-07-03 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top