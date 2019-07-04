新航斥資新幣5,000萬 升級樟宜機場第三航廈貴賓室

2019-07-04 18:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



新加坡航空宣布將投入新幣5,000萬元，重新打造位於新加坡樟宜機場第三航廈的新航SilverKris銀刃貴賓室及新航獎勵計劃KrisFlyer金卡會員貴賓室。這項升級計畫將自2019年8月啟動，預計在2021年中完成。

這項改裝計畫將使位於樟宜機場第三航廈的貴賓室之空間及旅客容量擴充30%。新貴賓室將提供更具開放感的空間設計、升級的設備與豐富多元的餐飲選擇，以呼應新航旅客的需求與喜好。目前新航已與享譽國際的美國餐飲旅館空間設計事務所Hirsch Bedner Associates合作，注入令人耳目一新的視覺與感官元素，搭配雋永的優雅設計打造兼具現代感與居家舒適感的貴賓室空間。

為了提供個人專屬的終極貴賓室體驗，套房及頭等艙貴賓可望在全新的The Private Room貴賓室與頭等艙貴賓室中，體驗便於工作與休憩、精心設計的奢華且具隱私的座位區。頭等艙貴賓室將繼續設有旗艦吧台，以及提供全服務式餐飲的The Private Room貴賓室。在原有的新加坡風味美食外另推出以新鮮當令食材入菜的精緻餐飲，可望為旅客帶來一趟極致的美食之旅。

新航表示，商務艙貴賓室將擴建並設有四個各具特色的區域，以服務旅客不同的需求。轉機時間較短的旅客可以在咖啡廳座位區放鬆享用輕食；時間較充裕的旅客則可以在餐飲大廳細細品嚐亞洲料理與世界各地風味餐點，現場還有現做的新加坡在地美食。

全新商務艙貴賓室的亮點是會在早晨提供自助式早餐的全服務式吧台。需要在旅程中處理公務的旅客，也將有更具效率和隱私的工作區可使用。如果需要閉眼休息一下，則可選擇在休憩區的躺椅上好好地補個眠。

未來新航獎勵計劃KrisFlyer金卡會員貴賓室可接待的貴賓人數也將倍增，並增加商務工作區、露天座位區和餐飲區，另外也將設有衛浴設備。

新航客戶服務及營運資深副總裁陳名洪表示：「在廣泛地研究並收集了旅客的回饋後，我們重新檢視並重新規劃旅客的旅程，來為樟宜機場第三航廈的新航貴賓室發展新的設計概念。以客人的需求與想望為初心，我們致力於提供新航聞名於世的、奢華與溫暖的待客之道。無論是在地面上或在飛行途中，我們都在不斷追求旅客體驗的提升，這項計畫更在其中扮演非常重要的角色，我們非常期待能將這項嶄新的服務和硬體建設呈現在大家眼前。」