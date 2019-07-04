加密資產投資App與交易所合作 打造安全穩定的投資環境

2019-07-04 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



從2009年比特幣世界的第一個區塊鏈誕生，到臉書宣布將推出加密資產Libra，加密資產已是愈來愈難以忽視的金融商品。看好台灣加密資產發展及高技術含量，去年進軍台灣的BitUniverse，今天與數寶交易所及KuCoin交易所簽署合作備忘錄，提供用戶直連交易所帳號的一站式服務，打造更安全穩定的加密資產投資環境。

BitUniverse創辦人陳勇表示，加密資產具大幅波動的市場特性，如何做好投資管理，並即時掌握漲跌情勢，判斷最佳交易時機，是每一個投資者都會面對的難題。BitUniverse領先市場推出的APP「Grid Trading Bot」，不但具資產管理功能，還提供人工智慧（AI）機器人投資，能24小時盯盤，優化用戶投資效率。

陳勇指出，BitUniverse一站式資產管理平台提供了6000多種貨幣，200多家交易所行情及22種專業分析指標，與超過100家交易所合作資產管理，目前在韓國、美國，台灣及印尼市占率第一。