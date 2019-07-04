爆發原產地爭議 台灣也有收保證金制度

2019-07-04 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



美國海關將對兩種自台灣和韓國出口到越南、加工後再轉出口到美國的鋼品，徵收456.23%的現金押金，我國財政部官員表示，台灣也有類似規定。台灣通常收取的保證金是貨款的一倍，但美國收到四倍多，應該是把所有的可能處罰都計算在內，包括反傾銷稅和罰款。

官員說，進口到台灣的貨品原產地有爭議是要扣下貨物，等弄清楚了才放行，若原產地有問題要退運，不准在台銷售。但廠商會抱怨，有些貨品不經放，必須馬上處理，被扣留在海關等待原產地調查不能出貨，可能損失慘重，於是就有了替代方案，貨物可以放行，但向廠商收取保證金，一旦追不回貨物退運，就沒收保證金。

各國的原產地認定標準不一，官員說，我國認定附加價值占35%以上，才可以說是MIT（台灣製造），而歐盟則要求要到45%以上。

不過，各國在查核原產地認定，不會去執著一、兩個百分點的附加價值比率，歐盟在查台灣銷歐盟自行車的原產地，是看是否有重要零組件是在台灣生產。以美國這個案子來說，美國會去查核是否在越南有加工，還是只是進口所有的零件在越南進行組裝而已。

而查核的方案，官員指出，一般有可能調閱前一手的出口國，再比對自越南出口的報關資料，就可以計算出在越南這一段的附加價值。

美國海關和我國簽有關務互助協定（CMAA），類似案件有可能向我國調閱自台灣出口的報關資料，核對是否有洗產地的嫌疑，不過，至今，官員指出，台灣海關未接獲美國的要求。