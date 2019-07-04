經濟部推中小企業投資方案 最高信保九成五

2019-07-04 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌指示加強對中小企業放款，經濟部陸續端出對中小企業加強融資方案，除了5月推出資本額3,000萬元以下中小企業信保成數最高到九成五以上外，本月生效的中小企業加速投資行動方案，對沒有使用台商回台，根留台灣的中小企業，若符合產業升級條件，也可取得只有二年期定期儲金機動利率加0.5%計收（目前約1.595%）低利貸款，信保並加碼1億元，成數最高也是九成五。

經濟部表示，中小企業融資時常面臨銀行放款意願低、利率偏高、缺乏足夠擔保品等問題。目前雖有信保基金可提供約七成五保證，但為了加大對中小企業的協助，之前已經提出「中小企業千億融資專案」，針對資本額3,000萬元以下中小企業，提供保證融資額度最高600萬元，最低八成保證成數。

若是融資額度50萬元以下者，信保成數一律九成五，保證手續費0.375％。

官員表示，上述成數較原本七成五提高不少，可讓銀行更願意對中小企業放款。

據統計，「千億融資保證方案」5月上路至今，5~6月平均信保金額為854億元，平均融資金額已達千億元以上、1,092億元，較政策推出前1~4月平均金額分別成長9.23%及8.89%，未來送保案件將逐漸回升。

本月另外推出「「中小企業加速投資行動方案」，主要對象是沒有使用「台商回台方案」及根留台灣的中小企業，只要符合政府規畫的產業升級條件，如符合5+2產業、智慧化等，經審核通過，可獲貸款利率最高二年期定期儲金機動利率加0.5%計收（目前約1.595%），另外信用保證每案額度再另增一億元，成數最高可達到九成五、保證手續費最高0.3%，以減輕中小企業融資成本負擔及提高銀行承貸意願。

經濟部中小企業處表示，經濟部設有馬上辦服務中心，企業有需要可打免付費專線0800-056-476，將可提供中小企業政策資源資訊及轉介所需輔導業務服務；如中小企業遭遇向金融機構取得營運所需資金困難時，也可向馬上辦服務中心申請融資診斷輔導。