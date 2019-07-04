政府拚經濟 經濟部列出五大成果

2019-07-04 10:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



國民黨總統初選第三場國政願景電視發表會昨（3）日聚焦經濟議題，經濟部強調，本來就是政府施政重中之重，面對美中貿易戰，台灣經濟不僅持續穩健成長，國內外企業都以投資對台灣經濟及產業環境做最具體的信任投票，蔡政府上任三年多來已有多項具體成果。

經濟部首先指出，台灣總體經濟表現穩健，經濟成長已由2015年0.81%，在2017回升3.08%，即使受到受美中貿易戰干擾，去年也有2.63%，而今年第1季經濟成長率，台灣在亞洲四小龍中排第二，顯示台灣面對經濟變局相對抗跌。

而在美中貿易戰之下，外資對台灣仍有信心，包括微軟、Google、臉書、亞馬遜及NVIDIA等國際大廠持續加碼投資。同時，台商回台投資金額已突破4,000億元，預計創造超過36,850個本國就業機會，其中許多高階產線移回台灣，帶動整個產業鏈的升級轉型。

根據主計總處預估，今年投資率為21.47%，連續二年走揚，更是七年以來的高點。

此外，經濟部積極落實「5+2」產業創新，智慧機械產值連續二年破兆，去年產值為1.18兆元，年增7.3%；太陽光電裝置容量成長超過二倍；協助海洋示範案完成首座離岸風電機組，落實產業化推動；去年物聯網產業產值達1.17兆元；完善生醫產業生態體系，去年生醫產業營業額為5,141億元，年增5.5%。

至於薪資所得方面，台灣去年經常性薪資年增2.57%，創下18年來最大增幅；2008年至2015年平均每人國民所得17,589美元，年平均成長率3.2%；2016年至2018年則為20,882美元，年平均成長升至3.4%。

另一方面，台灣已與史瓦帝尼、巴拉圭簽署自由貿易協定，協助企業布局非洲及中南美洲，也與菲律賓及印度完成更新雙邊投資協定，進一步強化台商在新南向國家的投資保障，台灣更積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），同時預計今年辦理超過280項國內外推廣活動，籌組商機開發團、參展團、洽邀買主等。

針對國民黨參選人提出自由經濟特區議題，經濟部重申，在美中貿易戰時提出自經區，恐怕增加洗產地風險。根據統計，從去年10月至今，已經發生6件洗產地案例，開放程度愈高，風險自然更高。