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警制止逃票遭砍身亡 台鐵列車長曝遇襲只能「靠它救」

資金匯回專法適用 會計師提醒台商注意四要件

2019-07-04 09:59經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

立法院昨（3）日三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，台商從海外匯回資金第一年稅率8%、第二年10%，其中70%以上用於直接或間接實質投資，稅率可再享減半優惠，也就是降為4％、5％，安侯建業會計師事務所稅務部營運長張芷會計師表示，對於台商有四大特別注意要件：

一、境外資金匯回必須經過兩階段審查：台商境外資金回台必須將有兩階段審查，第一階段是台商須先跟國稅局申請，國稅局先進行初審，確認台商身分及相關受理銀行等資格審查，第二階段審查是資金要匯入銀行帳戶時，國稅局將會同受理銀行透過洗錢防制機制進行調查，所以境外資金匯回仍要經過雙重審查。

二、資金匯回時效性：台商境外資金回台經國稅局初審後「二年內」，需將資金匯入專戶。

三、資金控管及動用嚴格控管：匯回資金明確限制不可進行不動產買賣，其中70%以上可用於直接或間接實質投資，稅率都可享減半優惠，其中資金5％可自由運用，另25％可存入信託專戶或證券全權委託專戶，從事金融投資，但排除REIZ。

匯回資金如果沒有立刻投資的規劃，並訂有所謂資金匯回後須放在專戶控管五年，且第六年起由央行控管下，分年提領1/3分三年分批提領，避免在短期間內換成新台幣致造成匯率重大影響。

四、實質投資的申請期限：70%以上可用於直接或間接實質投資，稅率可再享減半優惠，也就是降為4％、5％部分，專法規定實質投資須在一年內提出投資計畫申請並由經濟部核准，其中直接投資需在兩年內完成。

若是藉由創投或私募股權基金進行投資，則該基金必須投資重要產業達一定比率，且投資時間必須滿四年，在規定期間內完成實質投資，才可向國稅局申請退回50%的稅款，但如果未依規定提領運用資金，例如用來挪為他用或購買不動產，則需按稅率補繳20%的稅款差額。

張芷表示，此次專法確實提供台商一條資金回家之路，並鼓勵台商回台投資意願，但因各台商的資金運用情況不同，建議仍應注意以上適用要件，了解資金整體運用及被限制狀況，整體審慎評估。

立法院昨天審查境外資金匯回管理運用及課稅條例草案，副院長蔡其昌（右）敲槌通過三讀...
立法院昨天審查境外資金匯回管理運用及課稅條例草案，副院長蔡其昌（右）敲槌通過三讀。記者邱德祥／攝影
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台商外資國稅局

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