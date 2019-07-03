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美課越南洗產地重稅 經部：對台影響程度尚無法估算

2019-07-03 22:09經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

針對台、韓生產的鋼品，出口至越南加工後，再銷往美國的冷軋鋼材和抗腐蝕鋼，美國2日初判將課徵最高456%的「反規避關稅」。去年台灣出口至越南的熱軋鋼品占整體超過四分之一，為我國第一大出口市場，前年甚至達三成，經濟部表示，未能掌握鋼品出口越南後，作為內需使用或加工銷美的比例，因此影響程度無法估算。

經濟部貿易局副局長劉威廉表示，2016年7月25日美國對台灣和韓國的抗腐蝕性鋼品課徵10%的反傾銷稅，到了去年8月，美國開始擔心越南使用台、韓的原料，簡單加工成抗腐蝕性鋼鐵後銷美，以規避反傾銷稅，因此進行「反規避調查」。

經濟部說明，美國商務部調查是為了防止被課徵反傾銷稅或平衡稅的產品，經由涉案廠商將原產品零組件運送至美國或第三國，進行簡單加工或組裝後再銷到美國，以規避原反傾銷或平衡稅，美國政府訂定反規避條款，而反規避稅率應包括原先課徵的反傾銷或平衡稅。

而美國商務部2日時公布了去年的反規避調查初判結果，未來如果越南進口台灣的原料，簡單加工後賣到美國，就可能會被課徵最高456%的反規避關稅。

根據貿易局統計，去年台灣出口至越南的熱軋鋼品，占整體鋼品出口量的比例超過四分之一，在2017年時，占比一度達三成。不過，劉威廉說，貿易局並無掌握鋼品出口到越南之後，實際上有多少比例屬於違規轉運，因此對台灣的影響程度仍無法評估。

據海關統計，在熱軋鋼品部分，越南是我國熱軋鋼品第一大出口市場，2018年熱軋鋼品占我相關產品出口總量25.9%。在年度出口量方面，2015-2018年我銷越數量分別為、100萬公噸、121萬公噸、131萬公噸及117萬公噸。

至於冷軋鋼品，越南是我國冷軋鋼品第9大出口市場，2018年冷軋鋼品占我相關產品出口總量2.4%。2015-2018年我銷越冷軋鋼品出口量分別為3.3萬、3萬、3.2萬及3.4萬公噸。整體而言，我近年輸銷越南的熱軋及冷軋鋼品數量有些微成長的趨勢。

劉威廉並表示，台塑和中鋼在越南的投資規模較大，都在當地設有子公司；經側面了解，中鋼面對此事將有應對策略，如改用其他地區原料等，而台塑屬於上游的鋼廠，從國外進口礦砂，產品可能是以國內市場為主，但也不保證影響程度較小，公司也可能有調整營運模式。

鋼品越南反傾銷稅

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