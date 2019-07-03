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中市府：若中火無法達成減煤四成 不排除撤照

2019-07-03 19:54經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中市環保局大砍台中火力電廠的生煤使用量。 圖／台中市新聞局提供
台中市環保局大砍台中火力電廠的生煤使用量。 圖／台中市新聞局提供
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針對台電聲稱台中火力發電廠減煤四成將衝擊全國發電，台中市政府今（3）日發表聲明，要求台電不要以供電責任恐嚇台中市民，市府捍衛空品決心不會改變，若中火無法達成減煤四成要求，「市府不排除撤照」。

台中市環保局長吳志超說，中火生煤用量由1,600萬噸降至1,104萬噸，約減少121億度電，但台電近年全國共增6部大型發電機組，約可增加218億度電，中火減煤並不會影響全國用電。

台中市新聞局長吳皇昇也說，能源政策是中央權責，為何是台中市政府承擔？台中市民則用肺發電？市府籲請總統蔡英文確實檢討能源政策，台電更不要以供電責任威脅台中市民、恐嚇台中市政府。

吳皇昇指出，台中市政府的立場，站在市長改善空汙的政見及《生煤管制自治條例》的精神，對於環境保護及空品改善，提出中火應該減煤四成的措施，本來就是於法有據且有憑有理，以捍衛台中市民的健康。

他強調，中央不應將能源政策的錯誤推給台中市政府，不要用供電責任威脅台中市民，也不應透過經濟部及中火來指責台中市政府要求台電減煤捍衛市民的措施，「我們絕對不會退讓！」

台中市政府針對中火未來許可證核配用煤量已正式定調，每年用煤量降至1,104萬噸，並導入空汙季、非空汙季不同核配使用量，讓空汙季期間可大幅減少生煤發電、減少空品負荷；夏季用電高峰則核予近9部機組發電用煤量，不影響台電電力調度。

吳皇昇說，市府會確實按照自治條例規定，將中火必須把生煤使用量減少四成，明列在許可證上，若屆時中火達不到要求，最嚴重不排除予以撤照。

台電空汙供電

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