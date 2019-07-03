工研院攜手高鐵 助攻軌道產業國產化

2019-07-03 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院與高鐵今（3）日簽約，宣布將於2022年1月啟用全台第一座轉向架走行測試設備，強化高鐵運營安全！所謂「轉向架」就是列車車廂下的承載底盤與車輪軸總成，其中含有馬達、避震、煞車和各式感測器等重要零件，「轉向架」能承載車廂重量及在軌道上高速運轉及轉彎，是決定列車行駛安全性的關鍵角色。這項合作結合高鐵12年來寶貴的列車運營與維修經驗，與工研院在車測實驗室的成熟技術。未來在「轉向架」的大修作業後，此設備能確認「轉向架」功能正常再進行正線運轉測試，可提升列車維修品質，減少維修時間成本與人力。

根據經濟部統計，台灣軌道產值約736億元新台幣，軌道營運單位每年維修及耗材支出超過200億元，軌道產業市場潛力無窮，但以往軌道設備多仰賴國外廠商，為改善此困境，政府推動軌道產業國產化，希望維修國產化的目標能從2018年86億元提高至2026年的117億元。有鑑於此，工研院與高鐵合作，2019到2021年將於高雄燕巢總機廠建置台灣首座轉向架走行測試設備（BogieRunning Tester, BRT），此一合作將加速台灣軌道維修本土化的重要里程碑。

鐵路列車由多節車廂跟轉向架組成，而轉向架是列車的心臟，又稱台車，類似汽車底盤，馬達、煞車都安裝於此，它能承載列車重量、幫忙轉彎，還能減緩行駛時的震動，是決定列車的安全性、行車穩定度及乘坐舒適性的重要組件。若列車行駛時發生轉向架故障，恐導致列車延誤或出軌、威脅生命，因此高鐵為了營運安全，轉向架皆定期檢修保養，列車每行駛60萬公里，轉向架便需進廠大修，並執行正線運轉測試以確保功能正常。

經濟部部長沈榮津表示，工研院機械所運用科專計畫支持國產化自主設備開發，衍生國產自主車輛相關特殊應用設備，輔導廠商開發巡軌車馬達及巡軌車電池管理系統等國產化零組件，並於去（107）年一起完成高鐵公司電動雙向巡軌車，成效已獲得高鐵公司肯定；今（108）年再接獲高鐵公司委託，訂製「轉向架走行測試裝置設備」，期許高鐵與工研院雙方的合作，不僅落實輔導軌道產業國產化，及提升高鐵行車安全性之效益，同時亦達到法人科專藉由產研合作解決產業需求之目標，深具意義。

工研院院長劉文雄指出，高鐵公司和工研院合作開發的轉向架走行測試設備，能提高轉向架測試的準確度、縮短轉向架維修測試的時間，更由於設備建置及維修零件的在地化，未來轉向架的檢修保養服務將更即時、有效率。工研院藉由多年累積的機電、控制、機構、振動噪音抑制與系統整合技術，為高鐵量身打造的這套設備，不只測試能力媲美國際，還應高鐵的需求額外增設了好幾項全新的測試功能，提升設備的實用性與擴充性，性價比（C/P值）遠勝於日、德機種。同時本設備也導入了工業4.0預兆診斷與 AI大數據智能分析的技術，除了可以預防設備因劣化而影響測試的準確性外，還能自動判定轉向架各零件在高速運轉下的狀態是否正常，進而確保列車營運的安全。未來，工研院將持續在強大的跨領域技術能量下，持續為高鐵公司服務，帶領台灣軌道車輛產業邁向國際水準，攜手創造更多藍海商機。

劉文雄表示，台灣軌道產業有736億元產值，其中光是維修運轉就占了逾200多億元，要能自主維修才能把握住龐大市場，今天與高鐵簽約的工研院轉向架測試技術，從頭到尾都可以實現自動化，加上大數據、人工智慧分析，還可作為高鐵預防性維修診斷；預診斷功能在維修上是非常重要的機制，透過大數據分析，可以提前了解避震器或啟動馬達等設備元件，是否已經到了需要換掉的時間，不要等到壞掉了再去更換，降低大量維修成本。