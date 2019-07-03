中市府砲打中央別拿供電恐嚇市民？ 台電回應了

2019-07-03 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市政府今天砲打中央，認為台電近年全國共增6部大型發電機組，不會影響全國用電。能源政策是中央權責，為何是台中市政府承擔？籲請蔡英文總統檢討能源政策，台電不要以供電責任威脅台中市民、恐嚇台中市政府，若台中火力發電廠無法達成減煤4成要求，不排除撤照。

台電回應，中火30年來穩定為全國供電，並與時俱進致力更新空汙防治設備，因應未來台中市積極擴大招商，用電需求量逐年增加，台中電廠更將擔任供電要角。台電對於市府無視全國及台中地區用電需求，自行規劃空汙季用煤量上限，且要求只能使用5部機組發電。台電強調，中火1部機供電能力約53萬瓩，若要求10月到翌年4月停5部機組(含大修)，將影響備轉容量率約7.8至9.0%（5部機計算），衝擊全國供電穩定。

台電強調，近兩年通霄、大林新燃氣複循環機組與林口超超臨界燃煤機組陸續加入發電，通霄161kV輸電線路也完成升級，當初規畫主要是考量全國用電成長及屆齡機組汰舊換新，並非為替代中火機組而設置，也因為這幾年來的努力，備轉容量率由前年最低的1.7%，在今年回升至10%的目標，維持穩定供電的綠燈，但中市府逕自大幅度減煤限制機組發電，將影響電力供應並危及供電穩定，電力調度涉及專業，除考量發電量外，亦須考量備轉容量率，包括燃料供應、大修排程、機組突發狀況，以及氣溫異常飆升等因素，不僅僅是單純的加減法來判斷是否影響供電，台電盼回歸電力專業思考。

台電統計近五年資料，全國用電持續成長，103年用電量2,060億度，107年則為2,191億度，大幅增加131億度，而台中市就增加51.4億度，佔了約四成，未來台中境內也將設立產業園區，全年皆需用電，其中業者用電申請已逾20餘件，總計約增加83.5萬瓩，遠超過中火1部機組53萬瓩的發電量。台電盼與臺中市府共同合作，進一步研商兼顧拚經濟與顧環保的可行策略。

台電重申，要減少空汙並非僅減煤一途，減發中火並非是台中改善空汙的單一手段，期盼台中市府通盤檢視固定汙染源及移動汙染源，務實理性提出空污改善策略，台中電廠亦將全力兼顧供電與環保，供應民生經濟所需電力。