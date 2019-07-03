台電再槓中市府 「電力供應不只是加減法」

2019-07-03 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台中市政府持續要求中火降載減排改善空汙排放。圖／台中市政府提供 分享 facebook 中火減煤到底會不會衝擊供電？台中市政府與台電公司各執一詞，近日頻頻隔空駁火。台電今（3）日再度強調，電力調度涉及專業，除了發電量外，還須考量備轉容量率，包括燃料供應、大修排程、機組突發狀況，以及氣溫異常飆升等因素，不僅僅是單純的加減法判就能判斷是否影響供電。

台電指出，中市府無視全國及台中地區用電需求，自行規劃空污季用煤量上限，並且要求只能使用五部機組發電，但中火一部機供電能力約53萬瓩，若要求10月到翌年4月停五部機組（含大修），將影響備轉容量率約7.8~9.0%，衝擊全國供電穩定。

台電強調，近二年通霄、大林新燃氣複循環機組與林口超超臨界燃煤機組陸續加入發電，通霄161kV輸電線路也完成升級，當初規劃主要是考量全國用電成長及屆齡機組汰舊換新，並非為替代中火機組而設置，也因為這幾年來的努力，備轉容量率由2017年最低的1.7%，在今年回升至10%的目標，維持穩定供電的綠燈，但中市府逕自大幅度減煤限制機組發電，勢將影響電力供應並危及供電穩定。

台電說明，統計近五年資料，全國用電持續成長，2014年用電量2,060億度，2018年則為2,191億度，大幅增加131億度。其中，台中市就增加51.4億度，占約四成，未來台中市境內也將設立產業園區，全年皆需用電，業者用電申請已逾20餘件，總計約增加83.5萬瓩，遠超過中火一部機組53萬瓩的發電量。

台電重申，減少空污並非只有減煤一途，減發中火也不是台中改善空污的單一手段，期盼中市府通盤檢視固定汙染源及移動汙染源，務實理性提出空污改善策略，台中電廠也將全力兼顧供電與環保，供應民生經濟所需電力。