日媒：惠普、戴爾擬移轉中國三成筆電生產 可能選台灣

2019-07-03 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



美國電腦大廠惠普(HP)、戴爾(DELL)正評估將在中國大陸生產的筆電最高三成遷至東南亞生產。圖為筆電組裝生產線。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 日本經濟新聞報導，美國電腦大廠惠普(HP)、戴爾(DELL)正評估將在中國大陸生產的筆電最高三成遷至東南亞生產，評估設置地點包括台灣。

報導指出，雖然美國總統川普宣布暫停發動對中第四波關稅制裁，但中日貿易戰戰線延長的憂慮感，讓全球各大企業重新評估生產過度集中中國大陸的風險。

報導指出，據熟悉惠普和戴爾供應鏈多名消息人士透露，這兩家公司著手檢討將現行委託給江蘇省、上海市、重慶市等地專業電子代工服務(EMS)生產的筆記本電腦轉移到其他國家。移轉的比率相當於出口到美國的數量。

候選地點包括越南、菲律賓和台灣，目前已經在每個EMS據點進行試生產，最快7至9月間便會開始移轉生產線。

報導指出，雖然6月29日美中峰會同意重新啟動貿易談判，川普也宣布暫緩第四波對中追加關稅制裁，但各企業內部預期美中貿易戰戰線延長，主張將生產據點分散以避免混亂的看法強烈。

根據美國研究公司IDC的數據，目前全球筆電市占率惠普排名第一、戴爾第三，兩者合計市占率達到四成。惠普和戴爾都在重慶市擁有生產據點，重慶市官員表示，2019年筆電生產量預計將比兩前年減少一半，EMS將透過轉為生產中國大陸內銷的智能手錶等，來減少對就業的負面影響。

全球第二大筆電製造商、中國大陸的聯想(lenovo)、第五大製造商、台灣的宏基(Acer)與華碩(ASUS)也都開始評估移轉生產據點，除了迴避美中貿易摩擦造成的混亂，也為了應對中國大陸勞動力短缺造成的勞動成本上升問題。

此外，相關人士指出，亞馬遜正在考慮將生產據點移往越南，微軟則評估在泰國、印尼開設新據點；索尼與任天堂開始與客戶磋商尋找中國大陸以外生產據點；美國蘋果公司已敦促主要客戶將在中國大陸生產針對iphone的零組件的15%至30%分散到海外生產據點。

筆電、平版電腦與遊戲機雖然是由世界各大公司以自有品牌銷售，但實際上主要是委託鴻海、廣達等EMS大廠在中國大陸生產。有鑑於川普政府將來仍可能發動對中制裁，各電機大廠正與EMS商議最妥適的生產戰略。

根據中共工業與信息化部的數據，中國占有全球筆電九成生產量，包括智慧型手機在內電子情報製造業的總收入達13兆人民幣，創造1000萬以上就業，但因為人事成本上升和勞動力短缺，一些企業已將生產轉移到東南亞。預料美中貿易戰將加速製造商分散生產據點的步伐。