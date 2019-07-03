資金匯回專法三讀 首年、次年優惠稅率8%、10%

2019-07-03 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



立法院臨時會今（3）日召開院會，並三讀通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》修正案，規定境外資金須於申請兩年內將資金匯回專戶，得享首年8%、次年10%之優惠稅率，若進行實質投資，稅率可再減半。

經過約2小時的表決大戰與朝野黨團立委發言對戰，立法院院會三讀通過境外資金匯回專法修正案，修法規定資金匯回的優惠稅率，首年為8％、第二年為10%，若進行實質投資者，則可再減半為4%、5%。

至於資金運用比例限制，三讀條文規定5%得以自由運用，但不得用於投資房地產，25%得投資金融商品，剩下至少70%可用於實質投資。

修法規定，資金匯回台灣後需匯入外幣專戶進行控管，匯入滿五年後，於第六年起，得以分三年分別領回三分之一。

民進黨立委余宛如表示，台灣能在這波趨勢中成為最大贏家，迎接史上最大台商鮭魚返鄉潮，甚至《彭博雜誌》也把MIT2.0當成封面，這非僥倖，而是蔡總統早就預示美中貿易戰會開打，且有新南向政策可避開貿易戰惡果，政府也設立台商回台辦公室、台商資金回流專區，加上此修法三讀，讓大家堅持的自由民主經濟體制得以繼續壯大。

國民黨立委曾銘宗表示，很遺憾國民黨團提出非常好的修正動議，就是適用4%稅率的草案，民進黨版本會產生租稅不公、炒不動產問題，即使修法通過，國民黨團仍支持，但希望大家仍一起檢視修法是否會造福，也希望修法發揮應有效能。