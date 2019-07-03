美國揮刀砍向「洗產地」鋼品 對台灣有什麼影響？

2019-07-03 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美國將對在南韓和台灣生產，銷往越南「小幅加工」後再輸美的鋼鐵製品課徵456.23%關稅。 路透 分享 facebook 美國將對在南韓和台灣生產，銷往越南「小幅加工」後再輸美的鋼鐵製品課徵456.23%關稅。經濟部表示，以台灣業者而言，台塑和中鋼在越南布局較具規模，但估計受此影響不大。

美國分別在2015年12月和2016年2月起，對南韓和台灣鋼鐵製品課徵關稅，自此開始到今年4月，越南出口至美國的耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品，分別增加了332%和916%。

美國商務部認定，越南若干鋼品先在南韓和台灣生產，然後銷往越南小幅加工，再以耐蝕鋼和冷軋鋼材銷往美國，藉此規避反傾銷和反補貼關稅。

經濟部官員指出，這事必須分成幾個層面來看，美國課徵關稅對象是越南使用台灣進口商品者，其中究竟涵蓋哪些廠商，其實我方很難釐清。

另一方面，台灣出口至越南的熱軋鋼鐵產品，2015年為100萬噸、2016年為121萬噸、2017年為131萬噸、2018年則降為117萬噸。

至於冷軋鋼鐵產品，2015年為3.25萬公噸、2016年為2.99萬公噸、2017年為3.24萬公噸、2018年為3.35萬公噸，也都只是「溫和成長」。

美國商務部再揮大刀，對於台灣廠商有何影響？經濟部官員表示，在越南設廠規模較大的業者有台塑和中鋼，而據側面了解，中鋼在美國啟動調查之後，就有立即採取因應措施，改用其他地區原料。

台塑河靜鋼鐵則為上游廠商，進口鐵礦砂，經由加工後製成熱軋鋼捲，主要內銷越南內需市場，所受影響較小。