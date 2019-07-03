4大招防「洗產地」 經濟部祭300萬重罰

2019-07-03 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



為防止中國大陸貨品藉由台灣轉運「洗產地」，經濟部祭出4大招。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 為防止美中貿易戰下，高額關稅等措施，引來中國大陸貨品藉由台灣轉運「洗產地」，經濟部祭出4大招，嚴重者不僅將裁罰300萬元超高罰金，重者還有可能遭到廢止廠商登記資格，並研擬修訂「貿易法」，增訂吹哨者條款等方式，鼓勵企業內部員工監督並檢舉不法行為。

經濟部指出，因應美中貿易摩擦及雙方互課高額關稅，正持續語財政部、交通部等通力合作，加強防杜中國大陸貨品經過台灣違規轉運，以免我國成為「洗產地」的受害者，致影響我整體對外貿易利益。

經濟部提出4大防「洗產地」招數，當海關在邊境查獲違規案件時，將視情節輕重予以裁罰，第一，當海關查獲洗產地案件並通知本部貿易局或有檢舉中國大陸貨品偽標MIT （Made in Taiwan）時，若情節重大者，貿易局將提高罰鍰或廢止廠商登記資格；有涉及偽造文書，將移送檢調單位進行調查。

其次，經濟部指出，目前已提案修訂「貿易法」，擬將違反原產地規定的罰則由過去的30萬，提高到300萬，以及訂定「吹哨條款」增列檢舉獎勵規定，目前該項修法已列為優先法案，正由立法院審議中。

第三，配合業界關切加強邊境風險管理，經濟部表示，對於自行車、太陽能產品等業界關切可能發生違規轉運問題的產品，政府採取4大方針，其代有效降低違規轉運的情形，包括自貿區出口電動自行車及自行車，需先向貿易局取得輸出許可證；進口太陽能電池及鋼鐵，需檢附出口國產證；海關將加強查驗出口貨品是否有標示不實或虛報產地；自大陸進口的自行車及工具機，需申報用途以利追蹤；當我國業者出口美國301課稅清單上產品至美國時，海關會提醒業者需注意美國原產地規定。

若查獲偽標產地個案的處理情形，經濟部指出，去年10月起，海關已陸續查獲6個偽標案件。其中，3案（塑膠產品、不鏽鋼品、靜電標籤）於課稅區及物流中心產地查獲標示不實，另2案（均為自行車）為海關出口報單產地申報不實及1件自貿港區（燈具）之偽標產地。

經濟部指出，貿易局已就課稅區的偽標案件予以裁罰，另物流中心（不鏽鋼產品）個案，則係進口商主動發現後自行申請退關而未處分；另針對2日報載海關查獲靜電標籤偽標產地案，貿易局刻正積極查證中，對於其他3案（自行車及燈具）由海關主管案件，海關已分別加以裁罰。