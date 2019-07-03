大量解僱潮再起？勞動部：都是個別企業經營問題

2019-07-03 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



近來包括華映、台糖、茂迪、潤泰全、嘉聯益、中連貨等業者大量解僱旗下員工，外界關注景氣是否颳起冷風？勞動部則說明，今年以來大量解僱通報家數較去年減少，而且都是個別企業經營問題或單一產業困境，並未出現普遍性的大量解僱情形。

根據統計，今年1至5月大量解僱家數為79家，其中主因歇業或轉讓，其次為業務緊縮，大量解僱人數為7,011人，是歷年同期次高紀錄。

勞動部對此表示，相較於去年同期，今年1至5月大量解僱人數雖有增加，但家數下降一成。解雇人數集中在華映、嘉聯益、茂迪等廠商，如果扣除這三家，整體解雇人數與去年同期大量解僱人數差距不大。

勞動部指出，華映長期財務不佳未能順利增資，嘉聯益因為訂單來源大幅下滑，茂迪則是受到全球太陽能產業不振影響，皆是個別企業經營問題或單一產業困境，並無普遍性的大量解僱情形。

此外，近期發生的高雄大八飯店因為財務周轉不靈停業、太陽能產業的益通光能，以及BOT契約爭議的大鵬灣開發公司等大量資遣案，發生情形同樣屬於個別企業經營狀況不佳。

勞動部表示，對於遭大量資遣的勞工，勞動部會主動依意願安排進廠說明服務，並運用僱用獎助及就業獎勵等措施，協助失業勞工再就業。若失業勞工符合就業保險法的失業給付請領資格，也將協助辦理失業給付。

以華映公司大量解僱勞工案為例，截至目前已離職730人，勞動部於4月間辦理了3場失業給付及就業服務措施說明會，並結合18家廠商提供2,527個職缺供其轉職，另受理481人申請失業給付。

勞動部強調，仍會持續關注大量解僱案件，即時提供各項就業服務措施，協助遭解僱的勞工儘速重返職場。