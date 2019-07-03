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大量解僱潮再起？ 勞動部：個別企業經營困境

2019-07-03 15:39經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

針對大量解僱潮再起的疑慮，勞動部今（3）日說明，今年以來大量解僱人數確實增加，但通報家數比去年減少一成，集中在華映、嘉聯益與茂迪等廠商，屬於個別企業的經營問題或單一產業困境，尚未出現普遍性的大量解僱情形。

勞動部說明，累計今年1至5月與去年同期相較，大量解僱人數雖有增加，但家數下降一成。解雇人數集中在華映、嘉聯益、茂迪等廠商，如扣除此三家解雇人數，整體解雇人數與去年同期大量解僱人數差距不大。

勞動部表示，華映長期財務不佳未能順利增資、嘉聯益則因訂單來源大幅下滑，而茂迪則是受全球太陽能產業不振影響，皆為個別企業經營問題或單一產業困境，並無普遍性的大量解僱情形。

此外，近期發生的高雄大八飯店因財務周轉不靈停業、太陽能產業的益通光能，以及BOT契約爭議的大鵬灣開發（股）公司等大量資遣案，其發生情形同樣屬於個別企業經營狀況不佳。

勞動部表示，對於遭大量資遣的勞工，將依意願安排進廠說明服務，並運用僱用獎助及就業獎勵等措施，協助失業勞工再就業。若失業勞工符合就業保險法的失業給付請領資格，也將協助辦理失業給付。

以華映公司大量解僱勞工案為例，截至目前已離職730人，勞動部於4月間辦理了3場失業給付及就業服務措施說明會，並結合18家廠商提供2,527個職缺供其轉職，另受理481人申請失業給付。

勞動部並表示，將持續關注大量解僱案件，即時提供各項就業服務措施，協助遭解僱的勞工儘速重返職場。

失業給付勞動部太陽能產業

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