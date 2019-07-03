中美貿易戰避險 專家：做好三高兩低

2019-07-03 16:17 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



投資人如何因應全球經濟放緩、貿易戰延燒？富邦金控首席經濟學家羅瑋3日指出，全球經濟及金融市場下半年有三大風險，貿易戰進一步擴大、美國經濟成長出現變化與中國經濟放緩。富邦投顧董事長蕭乾祥建議，投資人應提高現金部位、降低風險性資產比重等「三高二低」策略。

下半年三大風險

羅瑋表示，雖然中美雙方恢復談判，但短期內仍難出現具體進展，美國除了加增關稅，還有許多手段可進一步施壓中國，包括對關鍵技術的出口管制，防堵中國技術發展等。此外，美歐跟美日的談判是另一戰線，雖然川普日前表示要延後6個月考慮是否對進口汽車加徵關稅，但也對未來談判埋下變因。

「美國穩健成長動能有變數。」羅瑋警告，美國這一波經濟復甦已持續121個月，雖創下二戰以來最長的繁榮期，但貿易戰影響企業投資與民眾消費意願。此外，川普與國會處於僵局，導致基礎建設停擺，種種因素可能對美國經濟持續成長造成阻因。

羅瑋指出，中國在貿易戰的壓力之下，內需消費增速一路下降，外貿出口表現同樣疲軟，車市已連續11個月出現負成長，固定資產投資成長的速度也不如預期。因此，中國經濟成長進一步放緩，將會對亞洲周邊國家、歐洲造成外溢效果，他提醒，投資人應提高警覺。

三高兩低因應

「投資人應做好三高兩低，」蕭乾祥說，包括提高現金部位、提高固定收益比重及投資高殖利率股票等三高，兩低為降低風險性資產比重及降低電子股比重。另外，針對類股選擇方向，他建議，以智慧製造及電子、產業龍頭股、內需消費三大主軸，作為輪動操作的標的。

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