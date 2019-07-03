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藉台商回流 陳美伶：促產業升級

2019-07-03 13:44台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

化中美貿易危機為台灣的轉機！由台灣金融研訓院主辦「回流資金，再造產業成長契機」研討會，國發會主委陳美伶指出，去年投資率為20.93%，今年預估將增加到21.47%，中美貿易戰促使台商回流，應引導台商投入智慧化、高附加價值的生產內容。

改善投資環境

金融研訓院董事長吳中書表示，台商回台投資設廠，不只是資金挹注，台商作為產業先進，也將對產業營運帶來正面回饋。他強調，政府應思考如何迎合台商回流趨勢，讓具有能量與經驗的企業家融入台灣經濟發展。

國發會主委陳美伶指出， 2018年投資率為20.93%，今年預估將持續增加到21.47%，顯示台灣投資率改善。她也提到，近3年政府陸續協助企業解決五缺，包括水、電、土地、人力與人才，並藉由鬆綁行政命令鬆綁、修正公司法、產業創新條例及外國人投資條例等，改善投資環境。

貿易戰升級產業

陳美伶也以未來發展A到G為例，A為AI、B為區塊鏈、C為雲端運算、D為大數據、E為建立生態系，將產業鏈與國際連結等願景。陳美伶提到，國發會6月帶領中央部會與歐盟建立數位經濟機制，希望台灣數位經濟於國際扮演重要角色。

「美中貿易目前為止仍是現在進行式，且沒有結束的跡象。」陳美伶認為，危機就是轉機，雖然台灣今年出口持續衰弱，但對美國出口卻持續成長，可利用機會引進台商回台，並引導台商，由人工密集型的企業轉為智慧化、高附加價值的生產，藉由貿易戰升級產業，奠定台灣未來20年經濟發展的重要基礎。

資金回台三箭

財政部政務次長吳自心表示，2014年以來國際興起反避稅潮，OECD發布檢視標準，在CRS法令之下截至去年底為止，共有108國承諾實施，全球資金移動潮興起，藏富於外在國際反避稅以後越來越難，加上美中貿易衝突，台商在台灣接單、中國生產、美國銷售的模式面臨調整。

他提到，財政部協助資金回台三支箭，首先提供稅務專屬服務，國稅局提供平台讓台商獲得客製化服務，台商諮詢稅務時不必顧慮有查稅情況；第二為發布解釋令，由於資金回台涉及不同所得，針對應提出何種憑證，藉由解釋令讓台商更了解憑證問題。第三為研訂境外資金會回管理運用及課稅條例草案。

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台商陳美伶

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