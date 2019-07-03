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又有偽標產地案？經濟部貿易局查證中

2019-07-03 13:28經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

針對昨（2）日報載海關查獲靜電標籤偽標產地案，經濟部今（3）日表示，貿易局正查證中，對於其他三案（自行車及燈具）由海關主管案件，海關已分別加以裁罰。

經濟部貿易局說明，自去年10月起，海關已陸續查獲6個偽標案件。其中3案分別為塑膠產品、不鏽鋼品、靜電標籤，於課稅區及物流中心產地查獲標示不實。

另2案均為自行車，在海關出口報單產地時申報不實，另有一件自貿港區的燈具產品偽標產地。

對查獲偽標產地個案處理情形，貿易局表示，已就課稅區的偽標案件予以裁罰，另外在物流中心的不鏽鋼產品個案，則因為進口商主動發現後自行申請退關，因此未處分。

經濟部強調，因應美中貿易摩擦及雙方互課高額關稅，持續與財政部、交通部等通力合作，加強防杜中國大陸貨品經過台灣違規轉運，以免台灣成為「洗產地」的受害者，致影響整體對外貿易利益。

為降低主要貿易夥伴對洗產地的疑慮，經濟部協同相關部會採取各項貿易管理措施，包括監督貿易流向、高風險產品進出口要求檢附產證及修法提高違規行為的裁罰金額等。

經濟部表示，當海關在邊境查獲違規案件時，將視情節輕重予裁罰，業者勿心存僥倖而從事違規轉運行為，共同維護MIT （Made In Taiwan）的信譽及我國產業貿易利益。

經濟部並說明目前的處理方式，第一、廢止廠商登記資格或移送檢調。當海關查獲洗產地案件，並通知貿易局或有檢舉中國大陸貨品偽標MIT時，情節重大者，將提高罰鍰或廢止廠商登記資格；若有涉及偽造文書，將移送檢調單位進行調查。

第二、提高違規行為之裁罰金額。經濟部已提案修訂貿易法，擬將違反原產地規定的罰則由過去的30萬，提高到300萬，以及訂定「吹哨條款」增列檢舉獎勵規定。目前該項修法已列為優先法案，刻正由立法院審議中。

第三、配合業界關切加強邊境風險管理。對於自行車、太陽能產品等業界關切可能發生違規轉運問題的產品，經濟部、財政部及交通部合力採取各項因應做法，以有效降低違規轉運的情形。

加強管理的方式包括：一、自貿區出口電動自行車及自行車，需先向貿易局取得輸出許可證；二、進口太陽能電池及鋼鐵，需檢附出口國產證；三、海關將加強查驗出口貨品是否有標示不實或虛報產地；四、自大陸進口的自行車及工具機，需申報用途以利追蹤；五、當我國業者出口美國301課稅清單上產品至美國時，海關會提醒業者需注意美國原產地規定。

海關經濟部電動自行車

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