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羅瑋：下半年經濟充滿不確定性 留意三風險

2019-07-03 13:10經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

富邦金首席經濟學家羅瑋
富邦金首席經濟學家羅瑋
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美墨與川習會暫時休兵協議等，又讓7月金融市場持續上揚。不過富邦金首席經濟學家羅瑋今（3）日在下半年趨勢論壇上表示，這波上揚同時，市場對未來前景仍緊張，主要避險工具包括日圓與黃金紛紛衝高，比特幣衝到13,000元，反應市場對未來仍持不確定性。

羅瑋指出，2019年全球金融市場下半年波動幅度恐加劇，以現階段來說，主要有三大風險。一、仍是美中貿戰；二、美國經濟穩健成長態勢出現轉變；三、中國經濟進一步放緩。

羅瑋進一步解釋，雖然川習會後暫時休兵但未訂出時間表，接下來如何談判、川普是否會臨時反悔，若貿戰緊張情勢再升高，對經濟不利，全球央行恐被迫再祭寬鬆政策，屆時金融市場會再波動加劇。

此外雖然第1季各國公布的經濟景氣成長率看似亮麗，台灣GDP 1.72%，亦高居四小龍之首，但羅瑋分析「背後都是空虛的」 ，數字都是因為「貿易進口減少、庫存增加」所致，因為美國企業為提防關稅加徵提早拉貨，因此手中庫存相當高，早自去年第4季進口就減少，若扣除拉貨因素，美國首季成長率只剩2%，跟聯準會（Fed）預估差不多。

日本同樣首季民間消費幾乎貢獻全無，因為沒有新的訂單，進口去除，經濟幾乎停滯，中國與台灣也都是如此。接下來各國要公布第2季經濟成長率，要留意帶動成長的動能為何？若跟第1季一樣空虛，投資人對未來景氣要提高警覺。

主要央行今年3月即開始調整貨幣政策、停止升息，羅瑋建議投資人留意法人預估美國7月底「預防性」降息幾乎百分百，但股市若需上揚，聯準會是否變化，金融市場要留意，若美聯準會沒有降息，投資人恐怕會採認賠殺出，對市場波動加劇有不利因素。

若7月降息、9月底聯準會又再降息一次，顯示美國經濟狀況恐怕出狀況，投資人資產布局將有需要重新調整。

美中貿易戰雖然休兵，但是川普態度仍是下半年最大變數，還有美中後續協商內容為何。美歐與美日的後續貿易談判，亦會影響全球經濟。

下半年第二大風險，是美國經濟穩健成長態勢出現轉變。美國房市車市已現疲態 ，基本消費還算良好，但要小心今年美國新增就業機會，平均每月新增就業人數是過去五年的新低水準，失業率雖然仍低，但美企業對未來前景不樂觀，因此不會雇用新人，會進一步影響民生消費，最大龍頭內部經濟成長放緩，就會拖累全球經濟成長。

中國部份，除被加徵關稅出口外貿在年減三成外，沒有被美加徵關稅的部份，出口也減少7%，投資消費意願急速低落。要小心對鄰近亞洲國家產生外溢效應。

另外羅瑋也提供對四大資產的配置看法。股票市場方面，他認為因貿易戰擴大至科技戰，加上企業獲利與經濟成長動能放慢，全球股市易受到突發性因素干擾波動。

以外貿出口為主或與中國經濟連動度較高的國家將首當其衝，而體質較差的新興市場國家會承受到較大壓力。

債券市場，羅瑋認為因主要央行將在下半年推動寬鬆貨幣政策，加上貿易戰的不確定性猶存、各國經濟成長放緩，所以主要國家的公債殖利率持續向下；另外，新興市場央行有降息空間支持債市表現，但後續須小心資金外移所造成的衝擊。

羅瑋亦提醒投資人，投資公司債或高收益債券須謹慎，以免誤踩地雷。

至於外匯市場，主要央行的貨幣政策轉向，但因市場不確定性，美元將小幅下滑，但仍維持高位；此外，雖然新興市場資金被抽離的壓力比去年減輕，但仍需防範貿易戰進一步擴大所造成之影響。

原物料市場方面，羅瑋認為因全球經濟放慢，原物料價格有可能進一步下滑；石油則因OPEC+維持減產政策，所以國際油價波動區間大概在每桶60~70美元之間；黃金則因避險需求而持續上揚。

降息央行聯準會

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