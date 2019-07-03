杜絕陸貨來台「洗產地」 政府有這幾招
美中貿易戰火未休，近來查獲多起「洗產地」案件。經濟部強調，將持續與相關部會合作，杜絕中國大陸貨品經過台灣違規轉運，以免我國成為「洗產地」的受害者，以致影響整體對外貿易利益。
根據統計，從去年10月起，海關已經陸續查獲六個偽標案件。其中塑膠產品、不鏽鋼品、靜電標籤等三案，是於課稅區及物流中心產地查獲標示不實；另有二件自行車海關出口報單產地申報不實，以及一件自貿港區（燈具）偽標產地。
經濟部貿易局表示，目前已對課稅區的偽標案件予以裁罰，至於不鏽鋼產品個案，則是進口商主動發現後自行申請退關，爰未處分。
針對日前海關查獲靜電標籤偽標產地案，貿易局正積極查證；對於自行車及燈具等其他三案，則由海關主管案件，已經分別加以裁罰。
貿易局指出，為降低我國主要貿易夥伴對洗產地的疑慮，經濟部協同相關部會採取各項貿易管理措施，包括監督貿易流向、高風險產品進出口要求檢附產證及修法提高違規行為的裁罰金額等；當海關在邊境查獲違規案件時，經濟部將視情節輕重予以裁罰。
一、當海關查獲洗產地案件並通知貿易局或有檢舉中國大陸貨品偽標MIT（Made in Taiwan）時，倘情節重大者，貿易局將提高罰鍰或廢止廠商登記資格；若有涉及偽造文書，將移送檢調單位進行調查。
二、經濟部提案修訂貿易法，擬將違反原產地規定的罰則，由過去的30萬元提高到300萬元，以及訂定「吹哨條款」增列檢舉獎勵規定。目前該項修法列為優先法案，正由立法院審議中。
三、對於自行車、太陽能產品等業界關切可能發生違規轉運問題的產品，經濟部、財政部及交通部合力採取各項因應做法，以有效降低違規轉運的情形，包括：
1. 自貿區出口電動自行車及自行車，需先向貿易局取得輸出許可證
2. 進口太陽能電池及鋼鐵，需檢附出口國產證
3. 海關將加強查驗出口貨品是否有標示不實或虛報產地
4. 自大陸進口的自行車及工具機，需申報用途以利追蹤
5. 當我國業者出口美國301課稅清單上產品至美國時，海關會提醒業者需注意美國原產地規定。
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