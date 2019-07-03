杜絕陸貨來台「洗產地」 政府有這幾招

2019-07-03 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中貿易戰火未休，近來查獲多起「洗產地」案件。經濟部強調，將持續與相關部會合作，杜絕中國大陸貨品經過台灣違規轉運，以免我國成為「洗產地」的受害者，以致影響整體對外貿易利益。

根據統計，從去年10月起，海關已經陸續查獲六個偽標案件。其中塑膠產品、不鏽鋼品、靜電標籤等三案，是於課稅區及物流中心產地查獲標示不實；另有二件自行車海關出口報單產地申報不實，以及一件自貿港區（燈具）偽標產地。

經濟部貿易局表示，目前已對課稅區的偽標案件予以裁罰，至於不鏽鋼產品個案，則是進口商主動發現後自行申請退關，爰未處分。

針對日前海關查獲靜電標籤偽標產地案，貿易局正積極查證；對於自行車及燈具等其他三案，則由海關主管案件，已經分別加以裁罰。

貿易局指出，為降低我國主要貿易夥伴對洗產地的疑慮，經濟部協同相關部會採取各項貿易管理措施，包括監督貿易流向、高風險產品進出口要求檢附產證及修法提高違規行為的裁罰金額等；當海關在邊境查獲違規案件時，經濟部將視情節輕重予以裁罰。