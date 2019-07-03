公務員不要再延退！這個人退休人生更精彩

2019-07-03 02:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



軍公教年金改革自去年7月上路後，實施即將屆滿一年，由於不少人退休金縮水，引發軍公教「延退」的現象。政府最新統計顯示，107年軍公教退休人數和104年相比，大減7,843人。延退的後遺症，就是「資深的不退、年輕的上不來」，升遷管道彷如一灘死水。

公務人員高齡化，從50歲、55歲、65歲到67歲，從75制到85制到90制。公務體系是「一個蘿蔔一個坑」，沒有空缺，就沒有升遷。當公務人員一直做到65歲，甚至更老才退休，升遷管道嚴重阻塞，年輕人一入公門深似海，白髮蒼蒼難升遷。

因此，公務員正值春秋鼎盛年華時，退休開創人生第二春，漸漸地成為軍公教族群的顯學。在圖書館服務31年，退休迄今當了七年旅行團領隊的文惠瓊，即是一個佳例。

輔仁大學圖書館系畢業的文惠瓊，民國69年進公部門服務，從事圖書行政，在國立台北大學圖書館（前身為中興大學法商學院圖書館）一做就是31年，直到民國100年退休。

長年沈浸於書海，喜歡遊歷四方的文惠瓊，閒暇之時最大的樂趣就是閱覽旅遊書籍，讓她一直嚮往，有朝一日能卸下繁忙公事，徒上高山，入深林，窮迴溪，賞盡造物者的巧奪天工。

民國100年文惠瓊退休時，年僅55歲，尚在知命之年的她，不想就此過著含飴弄孫的養老生活。喜愛旅遊的她，於是決定報名領隊人員考試。她花了一個多月時間唸書，101年3月考試，一試即成，當年暑期受訓，101年底正式執業，開啟人生新篇章。

文惠瓊主要是帶中國大陸的旅行團，曾經是鳳凰旅行社的領隊，目前是可樂、雄獅、百威、天海、喜鴻等各大旅行社的特約領隊 。入行七年多，她帶過累計上百團、上千人探索神州大陸，一點一滴累積口碑，一步步打開知名度，如今文惠瓊已從旅行業的「資深菜鳥」，成為不少人到大陸旅遊「指名」的紅牌領隊。

文惠瓊說，雖然是半路出家，有時也必須跟畢業剛入行的年輕領隊競爭，但畢竟在人生的舞台上歷練數十載，有許多年輕領隊所沒有的優勢，譬如碰到突發狀況，不會像年輕人容易動氣、慌張失措，處理事情更加沈穩，也更圓融。

另外，由於文惠瓊自身也年過半百，所以比年輕領隊更清楚長輩的需求。像是安排住宿時，會將年紀大團員的房間安排在靠近電梯處，讓他們少走點路。

行前，文惠瓊也會準備一份親手做的提醒事項，告訴團員當地的氣候為何、建議的穿著衣物等、是否要準備變壓器等；一些特殊的地區需要一些特別的叮嚀，像出發前往風沙漫天的內蒙，文惠瓊會在行前特別提醒每一個團員，一定要戴口罩。