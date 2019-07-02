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11製造業鬆綁七休一 闖關再敗

2019-07-02 23:36聯合報 記者葉冠妤／台北報導

圖為工業工具機組裝作業情形。 圖／聯合報系資料照片
圖為工業工具機組裝作業情形。 圖／聯合報系資料照片
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勞動部昨天召開勞動基準諮詢會，討論經濟部以美中貿易戰、台商產線回流、急單為由，爭取十一項製造業申請鬆綁七休一、輪班間隔等二提案，經過四個小時討論，兩案皆未通過，二度闖關失敗。

勞動基準諮詢委員會昨審議上述申請案，但委員認為經濟部自設七休一鬆綁次數一年不得超過十二次，門檻太模糊，且各製造業情況不同，要求再細緻規畫；輪班間隔則是各行各業都會遭逢天災事變或突發事件，顧及勞工健康，委員持保留態度。

經濟部提報鬆綁行業，包括印刷電路板製造業、電子零組件製造業、玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業、塑膠製品製造業、印刷及其輔助製造業、黏土建築材料製造業、食品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電線電纜製造業，總共十一項，預估約有一五○萬名勞工。

但勞動部強調，後續申請案就算通過，這一五○萬人只是在可能的適用對象，不是所有人都會實施鬆綁。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨昨表示，在輪班間隔縮短從十一小時縮短八小時部分，因委員認為各行各業輪班人員都會遇到天災事變或突發事件，顧及勞工健康，態度傾向保留。

至於鬆綁七休一，謝倩蒨說，由於經濟部自設門檻為一年不得鬆綁超過十二次，或執行總天數不得超過半年，但委員認為十一項製造業情況各不一，要求經濟部做更細緻規畫，避免濫用；況且，若整年都是急單狀態，代表公司生意好，應該增補人力，而不是使用彈性例外。謝倩蒨說，勞動部會再和經濟部溝通，請經濟部再送書面資料，勞動部再評估是否放寬。

經濟部次長曾文生說，將針對各種狀況作更細緻的規範並與勞動部再研議。

勞動部七休一製造業

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